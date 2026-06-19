Carolina Moisés: “Con Adorni sucederá como Kueider, difícil atreverse a no votar su destitución”

En el escenario político e institucional, atravesado por la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, el debate sobre la interpelación al jefe de Gabinete y un eventual proceso de moción de censura gana centralidad en el ámbito legislativo. Según dice en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), la senadora Carolina Moisés sostiene que “con Adorni sucederá como Kueider, difícil atreverse a no votar su destitución”, al considerar que la situación del funcionario es insostenible tras las acusaciones de pérdida de legitimidad política y las denuncias por su accionar frente al Congreso.

La dirigente política argentina del peronismo, nacida el 5 de marzo de 1975 en San Pedro de Jujuy, Carolina Moisés, es senadora nacional por la provincia de Jujuy y tiene una trayectoria extensa dentro de la política provincial y nacional. Su carrera comenzó en la Legislatura de Jujuy, donde ocupó una banca desde muy joven, y luego dio el salto al Congreso Nacional. Fue diputada nacional en dos períodos y también legisladora provincial.

Usted dijo que Adorni ya debería haber renunciado, le miente al Congreso y al gabinete. Entrevistábamos a quien compitió con Adorni en las elecciones del año pasado, y a Silvia Lospennato del PRO, y ella planteaba que en realidad la moción de censura es porque le mintió al Congreso, independientemente de si es inocente o no en la causa que se le lleva adelante, que eso decidirá la Justicia. El solo hecho de haberle mentido de la manera descarada que lo hizo al Congreso rompe la confianza que tiene que haber entre el Legislativo y el Ejecutivo, y ese sería el motivo de la moción de orden. ¿Comparte usted esa propia perspectiva?

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Creo que es así. Hay distintos resortes que se cumplen dentro del sistema republicano, y uno de ellos es la posibilidad de la moción de censura.

La figura del jefe de Gabinete ha sido creada en la Constitución del 94, y es la primera vez que atravesamos una situación como esta, donde se lo va a interpelar, y claramente ese es el paso previo a la decisión de una moción de censura.

Por lo tanto, estamos tratando de resolverlo con mucha prudencia desde el Senado de la Nación, para cumplir con el procedimiento, un procedimiento que está establecido en la Constitución, el artículo 101, pero al mismo tiempo, al no haber habido ningún caso, nunca se ha reglamentado. Por lo tanto, hemos tenido un debate, lo seguimos teniendo, respecto al procedimiento.

Pero creo, como dice Lospennato, que hubo una falta de respeto total a la sociedad argentina, no a los diputados únicamente, en esta mentira sistemática sostenida y multiplicada, porque cada vez que habla es como si en vez de aclarar, oscureciera.

Y yo lo he planteado en el Senado esta semana, donde no se lo puede recibir al jefe de Gabinete para dar el mensaje a la Nación como si nada hubiera pasado y como si su figura estuviera legitimando. Puede tener la legalidad de seguir designado como jefe de Gabinete, pero no tiene de ninguna manera la legitimidad para seguir decidiendo en nombre de los argentinos, hasta no dar la cara en el Congreso.

En el poroteo están los 37 votos. ¿Cuál es tu impresión de lo que va a suceder? Hacenos un pronóstico de lo que creés que sería más probable.

Yo creo que vamos a una escena similar a la que sucedió cuando se trató el tema de Kueider. Quiero ver quiénes van a evitar el destino de Adorni en esa sesión.

Los 37 votos están en duda, porque hay algunos senadores que cuestionan este número y que plantean la necesidad de tratar esto como una resolución, en el que harían falta los dos tercios para poder tratarlo en el recinto sin dictamen de comisión.

Así que estamos teniendo una fuerte discusión respecto a esto, porque es cierto que esa metodología es la que está establecida. De todas maneras, 37 votos o 48 no son los tres de los miembros de la Cámara; en este caso estamos hablando de 37 votos para aprobar la interpelación, que es el paso previo a la moción de censura, o bien dos tercios de los presentes si lo tomáramos como que es una resolución que no tiene dictamen y se trataría sobre tablas.

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Seguramente esto se va a discutir antes de empezar la sesión del próximo jueves, pero lo que es indiscutible es afrontar el tema que no quiere afrontar el Gobierno, y lamentablemente el Senado va a tener que tomar decisiones que tendría que haber tomado el Presidente o el propio Adorni en función de sus responsabilidades institucionales y políticas, y no tener la cobardía de sostenerse en el cargo haciéndole tanto daño ya no a su propio gobierno, sino al país.

Vos decías que encontrabas cierta similitud con lo de Kueider, que una vez que se abre la caja de Pandora, para decirlo de alguna manera, no les queda más alternativa a muchos que preferirían no tener que decidirse que tomar una decisión. ¿Eso es lo que vos creés que va a pasar la semana próxima?

Sí, definitivamente se va a plantear el tema y hay muy pocos argumentos para negar una interpelación.

Por eso decía que estamos siendo muy prudentes. No vamos a una moción de censura de manera directa; lo establece la Constitución. Primero tiene que haber una interpelación.

Tampoco vamos a aceptar que el jefe de Gabinete se siente a dar su mensaje, eso no está aceptado de ninguna manera, por más que él lo haya ingresado al Senado como un pedido para dar su informe el día 2. De ninguna manera vamos a aceptar eso. Él tiene que ir a una interpelación.

Por lo tanto, el día jueves, si necesitáramos más, darán las explicaciones los senadores que justifiquen esto. En principio, es lo mínimo necesario: que vaya y dé explicaciones, no como jefe de Gabinete, reitero, sobre el listado de la Nación cuando él no puede informar ni quién le compra la sábana. Entonces, por lo menos que vaya y hable de su situación.

Vos decías que Lospennato planteó que está basado en mentiras. Yo digo no solamente en haberle mentido al Congreso de manera declarada, sino de haber cometido delitos que serán probados en la Justicia, pero como mínimo tiene una ruptura en la Ley de Ética Pública y un inconveniente moral.

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El que se hace el gran moralista, el que durante día tras día se paraba ante las cámaras como vocero de Gabinete, como si tuviera una altura moral superior a la de cualquier argentino, y atacaba a ustedes los periodistas y atacaba a los artistas y nos atacaba a los políticos, pues realmente se le tiene que caer la cara para seguir sosteniéndose habiéndose caído de su propio pedestal.

Ahora, concretamente, ¿vos creés que el martes 23 se va a producir algo parecido a lo que fue con los de Kueider y van a lograr los dos tercios para que no haya duda respecto si son los 37 o los dos tercios para interpelar a Adorni como paso previo a una moción de censura?

Yo creería que ese es el camino, indefectiblemente.

Para mí Adorni no tiene salida. Está como esos pacientes, viste que los médicos te dicen que ya están en terapia intensiva y que tienen una falla multiorgánica, o sea, ya no le funciona el hígado, no le funciona el riñón, no le funciona el cerebro, y lo único que falta es saber quién y cuándo se desconecta el respirador. No tiene más salida.

MV