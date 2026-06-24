Martín Soria: "Seguramente van a aparecer muchos Kueider para blindar a Adorni"

En el aire de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190)el senador nacional por Unión por la Patria y exministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, abordó con dureza los principales temas de la agenda legislativa y judicial del país.

El referente rionegrino explicó los motivos por los cuales el peronismo acompañó la aprobación de la gran mayoría de los pliegos de jueces que llegaron a la Cámara Alta, argumentando que se trata de concursos legítimos que arrastraban años de parálisis debido al "bloqueo político" de la actual gestión cuando era oposición.

Sin embargo, marcó claras excepciones en casos donde denunció "alteraciones en el orden de mérito" para favorecer a familiares o allegados del poder, haciendo hincapié en las polémicas que rodean a Comodoro Py.

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Por otro lado, Soria se refirió al inédito escenario institucional que rodea el pedido de interpelación y eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El senador impugnó los argumentos reglamentarios del oficialismo y aseguró que la Constitución Nacional es taxativa: para remover al funcionario solo se requiere una mayoría absoluta de los miembros, sin necesidad de dictámenes previos de comisión.

En ese sentido, alertó sobre las negociaciones de último momento y las transferencias discrecionales de fondos a provincias oficialistas, disparando una fuerte advertencia sobre el comportamiento de sus pares en el recinto.

Martín Soria pertenece al Partido Justicialista y milita dentro del espacio kirchnerista. Actualmente se desempeña como senador nacional por la provincia de Río Negro, representando a la coalición Unión por la Patria.

Muy buenos días, Martín. Jorge Fontevecchia lo saluda. Nos interesaba especialmente su opinión porque usted fue ministro de Justicia, además de hoy desempeñar funciones en el Senado. ¿Por qué ahora se pueden aprobar tantos pliegos para jueces y no se podía en el pasado? ¿Qué es lo que cambió y cuál es su opinión sobre lo que está sucediendo ahora?

¿Qué tal, Jorge? Un gusto escucharte. Vamos por partes. Muchos, si no la gran mayoría de estos pliegos que están aprobándose ahora y que están viniendo al Senado de la Nación para ser aprobados...Muchos de estos exámenes de antecedentes y exámenes de oposición vienen de mucho tiempo atrás: de 2021, 2022, 2023. Con lo cual, como peronistas, no podemos negarnos a tan importante número de magistrados cumpliendo funciones. Ese es un primer tema importante que destacar. Por eso, muchos de estos pliegos de nuevos funcionarios judiciales han merecido el acompañamiento desde el peronismo en el Senado de la Nación. Pero además de eso, también hay que destacar y no olvidar que los últimos años del gobierno anterior tuvimos prácticamente cerrado, paralizado el Congreso de la Nación y el Senado, con lo cual se hizo muy difícil la aprobación de estos magistrados y ponerlos en funciones. Entonces, habría que preguntarle a la oposición por qué en ese momento se negaba a acompañar estos pliegos, a estos magistrados, a ponerlos en funciones, y ahora sí. Es una de las preguntas que hay que hacerle a la justicia por este funcionamiento totalmente anómalo que tiene la justicia argentina y un sector de la política argentina.

A ver, si interpreto, usted dice que la mayoría de estos jueces eran los mismos que se hubieran aprobado hace tres años, nada más que no se contaba con la voluntad política por parte de lo que hoy es oficialismo —y antes era oposición— para aprobarlos.

Exactamente. De hecho, aquellos concursos y aquellos pliegos que sufrieron algún tipo de alteración en el lugar en el que quedaron u obtuvieron el mérito, el peronismo no los acompañó. Hay dos o tres casos en la última tanda que se aprobó aquí en el Senado que no fueron acompañados desde el peronismo; por ejemplo, el caso del juez de la corte, el hijo de Horacio Rosatti, que saltó de una posición a la otra y llegó aquí al Senado para funciones. Lo mismo con la secretaria de un magistrado, juez federal de Comodoro Py, el doctor (Julián) Ercolini, quien también recibió una alteración en el orden de mérito en el concurso. Esos no fueron acompañados en la última sesión en el Senado de la Nación por parte del peronismo, pero sí muchos de los otros que ya venían con sus concursos respectivamente aprobados. Yo creo que esto tiene que ver con la forma en la que la oposición actual muestra una suerte de irresponsabilidad muy grande y que una vez más nos expone la connivencia que existe, y que es poderosa, entre un sector de la política argentina y un sector, lamentablemente el más famoso, de la justicia argentina.

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Bueno, usted menciona dos casos. Está el caso del familiar de Alconada Mon, que sufrió el efecto contrario. Pero sobre tres centenas de jueces a nombrar, lo que podríamos decir es que entonces los casos en los que hay controversia son apenas media docena como máximo, y que la mayoría de los jueces que finalmente se están nombrando cuentan con el consenso tanto del oficialismo como de la oposición. O sea, concretamente, como ciudadanos nos tenemos que sentir seguros.

A ver, yo te pongo un ejemplo, Jorge, que siempre lo menciono: el caso del juzgado federal de San Carlos de Bariloche, una de las ciudades más grandes de la provincia. Bueno, era un juzgado multifueros donde requerís una persona con unas capacidades intelectuales muy diferentes a las de otro tipo de juzgados en el país. Ese juzgado en San Carlos de Bariloche estaba vacante hace 11 o 12 años —ahora no me acuerdo bien si eran 11 o 12—, imagínate lo que eso significa, Jorge, para un magistrado: estar cumpliendo suplencias en una magistratura de extraña jurisdicción. A veces le tocaba al juez o a la jueza de Zapala, a veces al de Neuquén, a veces a uno de Roca, trasladarse hasta Bariloche para firmarle a los secretarios que cumplían el trabajo y el rol prácticamente en la semana que tenía que cumplir un magistrado, un juez. Bueno, ese concurso venía de hace mucho tiempo atrás, había sido designada la persona, pero nunca pudo aprobarse en los últimos tres o cuatro años ese concurso con el magistrado que había tenido la mejor calificación. Por eso son situaciones muy diferentes. Vos recién mencionabas un caso paradigmático de cómo funciona este sector del poder político y sus vínculos con la justicia: el de la cuñada de este periodista, Alconada Mon, que por un capricho del presidente, porque no le gustan las investigaciones que hace el periodista, salió a tratar de que se impugne o se invalide ese concurso; y el resultado fue que era una jueza que legítimamente había concursado y obtenido la mejor calificación. Bueno, estas son las situaciones. Nosotros en ese pliego obviamente acompañamos a esa jueza que venía siendo cuestionada por el oficialismo.

Martín, otro tema tiene que ver con la interpelación a Adorni, que primero parecía que iba a comenzar por el Senado y ahora parece que hay más posibilidades en Diputados. La discusión respecto de si tiene que pasar por comisión o no... Todos los casos anteriores, por lo que vimos de interpelaciones a un jefe de gabinete, sí pasaron por comisión. La discusión respecto de qué va a hacer el PRO y qué van a hacer los radicales en esa comisión, y la discusión posterior de si se requieren dos tercios o mayoría simple. Me gustaría tu opinión de lo que está sucediendo con Adorni en Diputados.

Es una situación muy particular. Nunca se utilizó la figura que está prevista en el artículo 101 de la Constitución de la Nación: la moción de censura, la posibilidad de interpelarlo y de hacer una moción de censura. Desde 1994, este instituto de control parlamentario —que es básicamente el nombre que lleva la moción de censura— nunca fue utilizado en la Argentina. Claro, tampoco nunca antes la Argentina tuvo a semejante personaje tan impresentable como jefe de gabinete. Así que estamos inaugurando una etapa en la Argentina, una etapa nueva. Ahora, es muy llamativo el rol del oficialismo y de sus aliados, porque uno ve que en el año 2010 la propia presidenta de la bancada oficialista de ese momento presentó un proyecto relacionado a la moción de censura prevista en el artículo 101, y en ese proyecto, allá en el 2010, volvía a reiterar la hoy presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que se requería una notificación para el llamado a una sesión especial y la construcción de una mayoría absoluta, como dice la Constitución en el artículo 101: mayoría absoluta de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados. En el caso del Senado serían 37 senadores y senadoras, la mitad más una, una mayoría especial que se requeriría para removerlo del cargo a este impresentable que no para de defender Javier Milei; me refiero al jefe de gabinete, Manuel Adorni. Están pasando cosas insólitas. Ayer por la tarde volvieron a hacer una reunión de labor parlamentaria; es decir, hubo una reunión de labor parlamentaria la semana pasada donde se resolvió una cosa, se firmó ese acta de labor parlamentaria y ayer, en un rapto de desesperación, el oficialismo —los libertarios con el PRO y el radicalismo— volvió a hacer una reunión de labor parlamentaria para desdecisre de lo que se había resuelto la semana anterior. La verdad es que es algo inédito también. Están pasando cosas extrañas, podría decirse como menos, y creo que tiene que ver con este momento que vive la Argentina y el gobierno de Javier Milei.

Para repasar, Martín, en los casos anteriores nunca se llegó a remover a un jefe de gabinete ni tampoco se llegó a las mociones de censura ni a la interpelación, pero sí hubo pedidos de interpelación desde 1994 a hoy, y todas esas veces pasaron por una comisión. ¿Es correcto interpretar entonces que sí tiene que pasar por una comisión?

No, no, no. La moción de censura es una cosa y el pedido de interpelación es otra. El artículo 101 y el artículo 71 de la Constitución prevén la posibilidad de la interpelación. Esos pedidos sí pueden ser tratados en comisión. Ahora, la moción de censura como tal es un instrumento que nunca se utilizó en el Senado de la Nación, ni siquiera tampoco en la Cámara de Diputados; pero insisto, es una situación totalmente nueva la que estamos afrontando en la Argentina. Cuando uno se remonta años atrás y ve la figura de distintos jefes de gabinete que pasaron desde...

Claro, casi 30 años, está claro, Martín, perdón que interrumpa. Entonces, incluso para tratar de comprender nosotros mismos y la audiencia: para que haya moción de censura, ¿hacen falta dos tercios o la mayoría absoluta de la cámara o de los presentes?

Yo invito a los televidentes a leer el artículo 101 de la Constitución: clarito, contundente. Es un artículo que establece un mecanismo de control parlamentario que en el texto dice que se requiere la mayoría absoluta de los miembros. No habla de dos tercios, no habla de dictamen, no habla de que tiene que pasar por una comisión. Pero además, pensemos en la situación en la que hoy está el Senado de la Nación o el Congreso, donde se han construido comisiones en las que a los senadores del peronismo nos han dejado de lado, a pesar de que somos el bloque con mayor cantidad de senadores de la oposición. Hay bloques que tienen tres senadores y tienen más integración en las comisiones que el bloque mayoritario.

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Eso está claro. Pero lo que decís es que no hay ninguna discusión respecto de que, si se juntase una mayoría absoluta, se podría hacer una moción de censura. Por lo tanto, acá la oposición tiene que lograr la mayoría absoluta, tan simple como eso.

Exacto. Nosotros queremos ir a la sesión y construir esa mayoría, y de paso exponer quiénes son los personajes que están del lado de este delincuente de jefe de gabinete y de Javier Milei. Básicamente se trata de eso; hay que exponerlos. Mira, en las últimas horas, Jorge, han pasado cosas: más de 400.000 millones a algunas provincias aliadas que aparecen de la nada, un revoleo de fondos públicos.

700 millones a Santa Fe, sí, lo dijimos hace un ratito.

Exacto. Santa Fe, Jujuy, Entre Ríos, todas provincias aliadas. ¿Para qué? Les largan la billetera. Yo quiero ver mañana, Jorge, cuántos Kueider aparecen en el Senado. ¿Se acuerdan de ese senador que de la noche a la mañana se desdijo y terminó dando el voto fundamental para que Javier Milei sacara una de las peores leyes de la Argentina, me refiero a la Ley Bases, y a la semana lo detienen en la frontera de Paraguay con la secretaria y bolsos transportando dólares que no se sabe de dónde aparecieron, y que hoy sigue detenido? Yo quiero ver mañana que no aparezca ningún Kueider, eh?.

Lo seguiremos entonces. Martín Soria, muchas gracias.

Gracias a vos, Jorge. Un abrazo.