José Mayans: “No van a poder suspender las PASO, a no ser que aparezcan nuevos Kueiders”

La inhabilitación judicial de Cristina Fernández de Kirchner ha generado un proceso de reconfiguración interna dentro del peronismo, donde diversos sectores comienzan a debatir la construcción de nuevos liderazgos para los próximos desafíos electorales. Ante este marco de esta etapa de definiciones, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), el senador José Mayans sentenció la imposibilidad de alterar las reglas de juego al afirmar que “no van a poder suspender las PASO, a no ser que aparezcan nuevos Kueiders”.

El político argentino del Partido Justicialista y senador nacional por la provincia de Formosa desde 2001, José Mayans, es el presidente del bloque Justicialista en el Senado y uno de los principales referentes parlamentarios de Unión por la Patria en la Cámara alta. Antes de llegar al Senado fue diputado provincial entre 1987 y 2001. Tras la salida de Miguel Pichetto en 2019, asumió la conducción del bloque peronista en el Senado, cargo que continúa ejerciendo.

Nos sorprendió una nota en La Política Online que dice que se evalúa desde el kirchnerismo a Recalde y a Wado de Pedro como posibles vicepresidentes en una fórmula de Cristina. ¿Usted ve alguna posibilidad de que Cristina sea candidata con esta idea que tenía en su momento Miguel Ángel Pichetto, de que a través de alguna resolución del Congreso pueda volver a ser rehabilitada como candidata?

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Lo primero que tengo que decir es que la única verdad es la realidad. Y la realidad es que Cristina es una persona que tiene mucho afecto en la República Argentina. Ha hecho políticas públicas que han ganado el afecto de mucha gente y nosotros vemos que ha sido detenida en forma injusta. Ha tenido un juicio prácticamente sumarísimo y ha sido condenada con la intención de proscribirla porque se presentaba como candidata. Primero hicieron el tema de Ficha Limpia y después viene el tema de la Justicia. Nosotros tenemos una visión de cómo se hizo el juicio.

Fue condenada y hoy está prácticamente proscripta, pero hay un fallo que no le permite ser candidata. O sea que la realidad indica que Cristina no puede ser candidata.

No puede ser candidata porque tiene una prohibición. Aparte de la prisión que le dieron por seis años, tiene una sentencia de por vida que le impide participar en la actividad política y ocupar cargos públicos. Esto hace imposible hacer la presentación como se pretende.

Hasta que no se revierta esa situación legal, ella no puede ser presentada ante el pueblo argentino como candidata a ningún cargo electivo. Pero el espacio que ella conduce tiene el derecho a ver las personas que pueden postular, porque cada espacio político tiene su visión de la política argentina con respecto al Estado, a la educación pública, a la salud pública, al sistema energético y a las provincias.

Yo entiendo que, cuando vamos a encarar ahora la carrera presidencial, es muy importante que cada espacio político pueda decirle a la República Argentina cuál es la visión que tiene de cómo hacer para recuperar este estado de desastre que está dejando Milei por todas partes.

Wado es un compañero excelente, es un senador que trabaja mucho, lo mismo que Recalde. Los dos son dirigentes muy importantes del espacio político que pertenece a la conducción de Cristina y ese espacio tiene derecho a elegir candidatos.

Por otro lado, la realidad también dice que hay un desencuentro con Axel, que pertenecía al mismo espacio. Hay un desencuentro en la provincia de Buenos Aires y eso se dirime directamente en las urnas.

Entonces, hay que ver primero si va a haber PASO. Y si va a haber PASO, la visión que se tiene... Yo soy muy amigo, como decía Perón, de los frentes. Perón era muy amigo de los frentes. No te olvides que la primera fórmula de Perón fue con Quijano. Perón llega a la Presidencia con la estructura prácticamente nacional de la Unión Cívica Radical.

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Y después habló también, en el '74, de la democracia integrada, cuando dice: "A este país lo salvamos entre todos o no lo salva nadie".

Yo tengo la visión de tener un frente nacional que defienda las políticas nacionales, con respecto a una patria libre, justa y soberana, que no tiene nada que ver con lo que está haciendo Milei, que es una política de entrega del país.

Así que perfectamente podrían ser candidatos, o el que se postule en los distintos espacios del peronismo. Hay muy buenos candidatos dentro del peronismo.

En algún momento se había especulado, incluso en la elección de 2023, con la candidatura de Wado de Pedro. De hecho, hubo un momento en que fue precandidato durante un par de días, hasta que finalmente se acordó que fuera Massa. Ahora, no es que simplemente Wado de Pedro compita con Kicillof en una interna, sino que Wado de Pedro sea vice de Cristina. Entonces, ¿usted le asigna alguna posibilidad?

No. No hay ninguna posibilidad porque ya no puede ser inscripta.

Hay que presentar un candidato. Los que se quieren postular a la Presidencia se tienen que presentar como candidatos. Esa es la realidad. Cristina no puede ser presentada como candidata..

Pero ¿usted le asigna alguna posibilidad a esa idea de Miguel Ángel Pichetto?

Yo estoy a cargo de la presidencia del partido porque Cristina no puede estar a cargo de la presidencia, que fue uno de los pedidos de intervención que hicieron.

Pero pudimos demostrar que nosotros estamos a cargo del partido y ella no firma ningún tipo de documento. Todas las rendiciones legales las hacemos nosotros, con mi firma y la firma de los otros vicepresidentes. Ella no puede estar porque fue proscripta por la Justicia.

¿Usted le asigna alguna posibilidad de que prospere la idea de Miguel Ángel Pichetto de que, a través del Congreso, se logre anular el fallo de la Corte Suprema de Justicia mediante alguna legislación posterior que modifique la condena?

Es una visión que tiene Pichetto. Pero acá la realidad es que Milei ha conseguido aliados y ha conseguido mayoría prácticamente en ambas cámaras. Eso no tiene ni siquiera posibilidad de despacho de comisión, para ser realista.

Yo hablo de la realidad. En este momento, Milei ha conformado una mayoría con algunos gobernadores aliados, que son de la Unión Cívica Radical y del peronismo. Hablan de una ayuda mutua porque las provincias tienen una caída muy fuerte en la coparticipación.

Las provincias tienen responsabilidades con la educación, la salud y la Justicia. Tienen que estar prácticamente al día con los sueldos. Hay algunas provincias que no pueden pagar el aguinaldo por la caída de la coparticipación y por la caída del programa económico del Gobierno.

Y es notable que el Gobierno les da una ayuda y les pide a cambio los votos para sacar, por ejemplo, la Ley Bases, el RIGI, la inviolabilidad de la propiedad privada y la ley laboral. Han construido una mayoría en ese sentido para respaldar la visión que tiene Milei.

Así que yo no creo que, justamente en el caso de Macri y Milei, que fueron los autores de la proscripción de Cristina, hagan una ley que discuta el fallo de la Corte.

Hablando de ese poroteo que usted dice que es imposible incluso hasta que tenga despacho, en el caso de las PASO usted dijo "habrá que ver si hay PASO". ¿Cuál es su propio pronóstico? ¿Va a haber PASO o no?

Yo creo que tiene que haber PASO porque los partidos políticos necesitan demostrar ante el pueblo argentino su presencia o el acompañamiento que tienen.

Porque, por ejemplo, la Unión Cívica Radical o el propio Macri demostrarían cuál es el acompañamiento que tienen en el pueblo argentino, y eso se transmite en porcentaje.

Si tenés un 3% de acompañamiento, tenés un acompañamiento muy menor. Todo lo que esté por debajo del 10% es un acompañamiento menor.

Pero si tenés un acompañamiento que supera el 20%, como le pasó a Patricia Bullrich, que fue con el 24% de los votos y después pasó a mandar más que Milei, eso le da a uno una posibilidad de negociación.

Ahora todo lo contrario, porque parece que la que conduce el bloque directamente es Karina, por desconfianza de Patricia.

¿Usted dijo que, en un determinado momento, pasó a mandar más Patricia Bullrich que Milei?

Sí, por supuesto. Lo digo viendo el tema de la representación porque, en definitiva, ella salió tercera en la elección presidencial. Primero salió Massa, segundo salió Milei y tercera salió Patricia. Después hicieron un frente y ahora prácticamente la mayoría del gabinete es del equipo de Macri, que conduce el gabinete.

Cristina Milei y Karina Kirchner

Le escuché a Santilli, en una entrevista, atacando a Kicillof en forma directa porque tiene pretensión de ser gobernador, tratando de desgastar la figura de Kicillof como nuevo ministro del Interior. Pero la verdad es que se olvida de un montón de cosas.

Primero, se olvida de que pertenece al macrismo, que dejó al país en default en pesos. Ese grupo dejó al país en default en pesos y una deuda que prácticamente se sumó al 100% del PBI. Y esos mismos actores hoy están a cargo de la política argentina, con una política de entrega total.

Lo que están haciendo con todo el sistema del Estado es vergonzoso y va a haber que hacer mucho esfuerzo para recuperarlo.

Fijate, por ejemplo, el tema del programa nuclear argentino. Lo están desmantelando directamente. Es un programa estratégico. Si me permitís un avisito nada más representa prácticamente el 9% de la producción energética de la República Argentina. Es energía limpia, no tenía déficit; al contrario, tenía un superávit de casi 500 millones de dólares. Al programa CAREM le faltaba una asistencia de 200 millones de dólares, que no hacía falta que fuera totalmente este año para terminarlo. Es un reactor nuclear argentino, 100%.

Ahora vienen con el anuncio de que una empresa rara, que está prácticamente offshore, va a venir a invertir si se le da el superávit de 100 millones. ¿Quién le puede creer eso?

Ahora lo que están tratando es de que Caputo y su equipo se queden con el negocio del sistema nuclear argentino para toda la vida, porque es un sistema que no da déficit. Tenemos un sistema de técnicos de primer nivel, respetado a nivel mundial. La Argentina tiene 75 años de inversión en el programa nuclear.

Milei lo está desmantelando para que él, Karina y Caputo se queden con parte del negocio, que es energía limpia. Imaginate que, cuando la energía estaba a un precio mucho menor, daba superávit. Ahora, con la energía dolarizada, es un negocio redondo para toda esta gente, que se apropia de los bienes del Estado construidos por el pueblo argentino, los manda al sector privado y después hace una ley que se llama de inviolabilidad de la propiedad privada para poder proteger todo lo que le robaron al pueblo argentino.

Ese es el gobierno que tenemos. Y, ante estas circunstancias, estar discutiendo temas menores, como quién es más peronista o menos peronista... La verdad es que nosotros tenemos que tener un programa nacional con distintas fuerzas políticas para ver si podemos lograr realmente una Argentina digna.

¿Cuál es su opinión sobre las PASO?

Nosotros tenemos varios candidatos.

Yo te digo candidatos a presidente: vos me decís Recalde, me decís Wado, me decís Kicillof, pero yo también te digo que ahí está Sergio Uñac, que también quiere ser presidente. Está Manzur, que quiere ser candidato a presidente. También, dentro de nuestro espacio, Zamora es una persona que puede ser candidato a presidente.

Y también está Sergio Massa, que ha sido candidato y que tuvo el 37% de los votos.

O sea que tenemos, en la línea de partida, buenos candidatos.

Y el que quiera participar se anota. En eso consiste la democracia y, seguramente, el que traiga mejores ideas para recuperar el país va a ser el que sea distinguido con el acompañamiento de la gente.

Así que no hay que asustarse por eso. Es lo que permite el sistema democrático. Y si un sector compatibiliza con el otro, tiene que ir a las urnas y, como decía Perón, es el método más eficaz. Así que hay que buscar la representación en las urnas. Simplemente eso.

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Si no tiene representación en las urnas, es imposible que conduzca el movimiento y mucho menos la política argentina.

Para conducir hay que tener el acompañamiento del pueblo. La persona que quiere conducir tiene que liderar y tiene que tener todas las facultades. Una vez que elegimos papa, es papa.

Fíjese que parece que exclusivamente el apoyo en las urnas no da ese título cuando ese apoyo es delegado. Usted menciona el de Cámpora y podemos mencionar el de Alberto Fernández. La única forma sería que le gane al otro, que haya una lista que le gane a la lista de Cristina.

Por eso es importante definir el liderazgo en las urnas, que la gente diga con quién está de acuerdo. A partir de ahí, empezamos a discutir. Discutimos sistema previsional, discutimos sistema educativo, discutimos provincias, discutimos sistema energético, discutimos política internacional, alineamiento internacional.

Y ahí el candidato deberá mostrar que tiene un programa económico que realmente puede sacar adelante el progreso de la República. Entonces, a mí me gustaría ir a los temas directamente con los candidatos.

Pero para resolver esa cuestión de las candidaturas, las PASO parecen ser la herramienta fundamental. ¿Cuál es su propio pronóstico? ¿Qué va a pasar con las PASO?

En principio las PASO están vigentes. Veo que el ministro del Interior, el anterior menemista, macrista... Bueno, todo el recorrido por todos los partidos, está tratando de avanzar en un acuerdo para colectoras, tipo una ley de lemas.

Nosotros en Formosa tenemos ley de lemas, pero fuimos muy criticados por eso.

Hay que ver qué visión tiene. Pero hasta ahora no hay ningún proyecto que suplante, en este momento, las PASO. La realidad también es esa: están vigentes y en la República Argentina rige ese sistema electoral.

Pero, ¿cuál es su propia prospectiva?

Vamos a ir a las PASO. Yo creo que sí, porque el Gobierno de Milei tiene un deterioro tan grande que está perdiendo cada vez más acompañamiento, porque le mintió al pueblo argentino, porque nadie le cree que la moral es la bandera principal de la política de Estado, porque perdimos 28.000 pymes, 300.000 puestos de trabajo, tenemos energía en dólares, no le conviene al sector laboral, al sector productivo, al sector industrial. Un desastre este Gobierno.

Así que, bueno, prepárense los espacios nacionales, que vamos a necesitar buenos candidatos. Como también Myriam es muy buena candidata. Hay que llevar políticas públicas que saquen adelante nuestro país.

Siento que nuestro sector va a liderar las PASO.

Está muy bien. Pero entonces, a su juicio, va a haber PASO. El Gobierno no cuenta con los votos suficientes, así como sí contaría con los votos suficientes para bloquear esa idea de Miguel Ángel Pichetto.

Hoy no. Hoy no hay posibilidad. A menos que aparezcan algunos Kueider, ¿verdad? Que un día te dicen que van a votar contigo y después aparecen con diez departamentos en Paraguay.

También hemos visto que hay sectores que se corrompen fácilmente.

Hasta ahora no. Hasta ahora creo que cada partido político quiere definir realmente qué representa, porque la no existencia de las PASO representa la fagocitación. O sea, Milei va a fagocitar a los otros partidos políticos y van a desaparecer como fuerza política.

Si usted ve algún Kueider nuevo por ahí, o percibe alguno, usted me avisa.

Yo le aviso enseguida. Como decía Jesús: "No hay nada que esté oculto que no haya de descubrirse".

MV