El Gobierno busca habilitar colectoras legislativas para ampliar acuerdos con los gobernadores

Mientras negocia la suspensión de las PASO, la Casa Rosada analiza incorporar las colectoras para diputados nacionales. La iniciativa busca darle al oficialismo una herramienta para cerrar acuerdos electorales con mandatarios provinciales de cara a la reelección del presidente Javier Milei en 2027, aun cuando no exista una lista única en cada distrito.

La iniciativa comenzó a discutirse durante las negociaciones que la Casa Rosada mantiene con distintos gobernadores por la reforma política. El principal objetivo del oficialismo sigue siendo eliminar las PASO, pero en las últimas conversaciones apareció una nueva "herramienta" para ampliar los acuerdos electorales que podría derivar en un nuevo método de votación, según pudo averiguar La Nación.

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Colectoras: candidatos acompañados hasta por dos listas

Según la propuesta que está sobre la mesa, cada candidato presidencial podría estar acompañado por hasta dos listas legislativas diferentes. Una perteneciente a su fuerza política y otra impulsada por un gobernador aliado.

De ese modo, un mandatario provincial podría competir con candidatos propios para el Congreso sin romper el respaldo a la candidatura presidencial de Milei. En el Gobierno creen que este mecanismo facilitaría los acuerdos en provincias donde hoy resulta difícil unificar las listas.

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Las conversaciones involucran al nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli; al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Lule Menem, uno de los principales armadores políticos del oficialismo; y a gobernadores peronistas y radicales. Por ahora no hay una definición.

Asimismo, en la reforma política hay otros asuntos, como el financiamiento de los partidos, que la Casa Rosada pretende hacer caminar, todo para que Milei pueda estar otros cuatro años en el Gobierno´.

“A esta hora, está más para que sí se incluyan las colectoras dentro de la reforma política, en un 60% por el sí y en un 40% por el no”, señalaron en un sector de la Casa Rosada. En otro, también involucrado, fueron más cautos. “La aparición de las colectoras es una herramienta arriba de la mesa. Cerrado no está. Está en discusión”, indicaron.

Como en LLA asumen que casi todos los gobernadores desdoblarán las elecciones de sus provincias, el foco de la negociación está en los comicios nacionales. De habilitarse este mecanismo, el oficialismo pretende que solo se permita que haya dos listas legislativas por candidato presidencial. Esto para evitar que los gobernadores adhieran sus listados a distintos postulantes.

Si este esquema se implementara, quienes voten a Milei encontrarían en la Boleta Única su candidatura presidencial acompañada por dos listas legislativas entre las que podrían elegir: la de La Libertad Avanza y otra correspondiente al gobernador aliado de esa provincia.

Y así para todos los partidos, pero siempre con la posibilidad de solo colgar dos listas legislativas por cada candidato presidencial. “Con este sistema no podrías duplicar tu lista en dos frentes distintos. Elegís un partido y jugás ahí”, explicó una fuente que conoce del proyecto que está en consideración.

Uno de los aspectos que todavía genera discusión es la modalidad y la distribución de bancas. Una opción es que el votante señale con una cruz qué presidente prefiere y, después, en la categoría legislativa, que elija con otra cruz por cuál de las dos listas opta. En LLA pretenden que las colectoras solo se habiliten para diputados nacionales, más allá de que hay provincias que votan senadores.

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En cuanto al reparto de las bancas, mientras algunos gobernadores proponen mantener el sistema D'Hondt considerando a las colectoras como listas independientes, en el oficialismo analizan mecanismos que eviten que la fragmentación de votos termine perjudicando a La Libertad Avanza frente a otros espacios.

En LLA hay ciertas dudas respecto de eso porque plantean este escenario hipotético: si LLA saca 10 puntos con la lista propia y cinco con la colectora (en total, 15), y el peronismo sin colectora saca 14 votos, en ese caso si los votos del oficialismo no se suman, el peronismo quedaría en una condición de hegemonía.

El objetivo político detrás de la propuesta es ampliar el margen de negociación con los gobernadores pensando en 2027. En el Gobierno consideran que, si la economía continúa mostrando señales de recuperación y mejora de los ingresos, será más sencillo consolidar acuerdos electorales con aliados provinciales, ya sea mediante listas únicas o a través de este nuevo esquema de colectoras.

Sin embargo, otros sectores todavía no tienen así de claro que la Argentina avanzará en ese sentido. Las dudas se incrementaron en estos casi cuatro meses en que la imagen del Gobierno se vio impactada de manera negativa por el afán de Milei de sostener en su cargo a Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

Ahora, con la llegada del exministro del Interior Santilli como relevo, en Casa Rosada se entusiasman con dejar las PASO de lado, pese a que sea con suspensión y no con eliminación definitiva. Respecto de las colectoras, hay sectores que responden a gobernadores que tienen dudas sobre su implementación. “Tiene tufillo a ley de lemas”, comentaron en algunas provincias, pese a que en la Casa Rosada niegan que se vincule a aquel viejo método.

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