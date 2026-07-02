Elecciones 2027: según un relevamiento, "la mitad de los jóvenes prácticamente apoya la gestión de Javier Milei”

La politóloga, Florencia Filadoro, conversó con Canal E y se refirió a que un relevamiento nacional realizado entre jóvenes de 18 a 35 años muestra que el respaldo al gobierno de Javier Milei continúa siendo significativo, aunque aparecen señales de desgaste vinculadas principalmente a los casos de corrupción.

Florencia Filadoro señaló que, "la mitad de los jóvenes prácticamente apoya la gestión de Javier Milei, comparada con la otra mitad que naturalmente no lo hace".

Decepción entre el electorado con la gestión de Javier Milei

Sin embargo, destacó un dato que comienza a preocupar al oficialismo: "Entre los que no apoyan la gestión hay un 24% que hoy está decepcionado, lo cual indica que en algún momento hubo un apoyo".

Además, Filadoro precisó que, "hay un 15% de quienes apoyaron a Milei en el ballotage del 2023, es un 15% que está diciendo estoy decepcionado".

La corrupción podría interferir con los planes de reelección de Milei

Según explicó, "la base de esta decepción tiene que ver con estos temas de corrupción" y consideró que, "la base de apoyo del Gobierno Nacional, en este caso de Milei como figura dirigencial, está empezando un poco, empezando a cuestionarse estos temas vinculados a la corrupción".

La encuesta también evaluó la situación económica de los encuestados. La entrevistada explicó que, "un 57% nos indica que o bien que pueden ahorrar o que al menos llegan a fin de mes", mientras que "un 43% nos indica o que no llegan a fin de mes o, bueno, peor aún, que no llegan y además tienen necesidades urgentes".

Asimismo, sostuvo que el respaldo al Gobierno es mayor entre quienes tienen una mejor situación económica: "El nivel de apoyo que observamos en los estudios hacia el Gobierno Nacional tiene que ver más que nada con aquellos jóvenes que están bien económicamente".