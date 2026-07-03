Aumenta el rechazo a Delcy Rodríguez por la respuesta a los terremotos en Venezuela

Delcy Rodríguez enfrenta un creciente costo político tras los dos terremotos de la semana pasada: casi la mitad de los venezolanos considera que celebrar nuevas elecciones es más urgente que reconstruir el país después del desastre.

La desaprobación de la presidenta interina aumentó al 63,3% en junio, casi cinco puntos porcentuales más que en mayo, según una encuesta de AtlasIntel realizada para Bloomberg News entre el 26 y el 30 de junio, después de los sismos. Casi dos tercios de los consultados desaprobaron la gestión del gobierno frente a la emergencia, mientras que el 52,4% calificó la respuesta como “muy deficiente”.

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Actualmente, el 45,7% de los encuestados considera que elegir un nuevo presidente es una prioridad mayor que la reconstrucción, frente al 32,6% que opina que las tareas de recuperación deberían ser lo primero.

En los últimos días, el descontento se ha extendido por las redes sociales, donde circulan videos de venezolanos criticando la lentitud de la respuesta oficial y enfrentando a funcionarios. Las autoridades han informado oficialmente cerca de 2.600 muertos y 12.400 heridos. Un registro respaldado por la oposición sigue reportando más de 38.000 personas desaparecidas.

“La gente está muy enojada con el gobierno por no haber tomado en serio los terremotos y por no haber organizado una respuesta eficaz”, afirmó Brian Naranjo, exdiplomático estadounidense con experiencia en Venezuela. “La agitación social podría convertirse en un problema”.

Naranjo sostuvo que la respuesta a los terremotos también ha reactivado los vínculos comunitarios entre los venezolanos al margen de la política, generando un nivel de organización ciudadana que no se veía desde hacía años.

Uno de los videos más difundidos muestra a voluntarios enfrentando a soldados en una zona de desastre militarizada y preguntándoles por qué llevaban fusiles en lugar de picos y palas. “Ese uniforme es para defender al país”, le dice un hombre visiblemente frustrado a los militares mientras otras personas se reúnen a su alrededor. “No estamos en guerra, estamos enfrentando una emergencia”.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Sin embargo, durante una conferencia de prensa con medios extranjeros el jueves por la noche, Rodríguez afirmó que las versiones sobre una respuesta lenta del gobierno fueron “moldeadas en gran medida por narrativas fabricadas en campañas coordinadas de información”. Sostuvo que el Estado “se activó de inmediato”, aunque reconoció que, “naturalmente”, los primeros en llegar a los edificios colapsados fueron sobrevivientes, familiares y vecinos. También indicó que algunas zonas remotas no pudieron ser alcanzadas “hasta dos días después” porque las carreteras estaban bloqueadas.

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Desde los terremotos, la televisión estatal ha mostrado reuniones informativas de funcionarios y visitas a las zonas afectadas. Sin embargo, una cronología difundida previamente por la televisora estatal Venezolana de Televisión indicó que Rodríguez no se dirigió al país hasta aproximadamente 90 minutos después de que ocurrieran los dos sismos, y que las fuerzas de seguridad, los equipos médicos de emergencia y las unidades de protección civil fueron desplegados después.

Otro video ampliamente compartido muestra al ministro del Interior, Diosdado Cabello, discutiendo con rescatistas internacionales después de impedirles ingresar a una zona devastada. “Hay alguien allí mismo pidiendo ayuda”, le dice uno de los rescatistas a Cabello en las imágenes. “¿No quiere que ayudemos a esa persona?”.

Días después del incidente, y en medio de las crecientes críticas, el equipo de Cabello afirmó en Telegram que el objetivo no era impedir el ingreso de voluntarios, sino administrar el acceso para que la ayuda llegara primero a quienes más la necesitaban.

La encuesta sugiere que el desastre aceleró una crisis de confianza que venía gestándose desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de EE.UU. en enero. Las protestas contra el gobierno ya habían aumentado a 1.926 durante los tres primeros meses del año, frente a 788 en el mismo período de 2025, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. El gobierno no ha recurrido a los mismos niveles de represión que en el pasado mientras busca cooperar con la presión ejercida por EE.UU.

Funcionarios estadounidenses defendieron la respuesta de la administración de Rodríguez. El compromiso del gobierno interino “no ha cambiado desde el terremoto; de hecho, solo se ha fortalecido”, declaró el encargado de negocios de EE.UU. en Venezuela, John Barrett, en una entrevista concedida a Univision a fines de junio.

“He visto una transparencia total en mis conversaciones con la presidencia interina y una preocupación genuina por atender a la población y seguir trabajando con nosotros”, afirmó Barrett.

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En cambio, durante la emergencia los venezolanos depositaron mayor confianza en actores no estatales que en las instituciones públicas, según la encuesta. Los consultados consideraron que médicos, bomberos, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, grupos religiosos y la líder opositora María Corina Machado contribuyeron más a las labores de ayuda y reconstrucción que el gobierno, las fuerzas policiales o la propia Rodríguez.

“Las instituciones del Estado no han estado a la altura de las circunstancias”, afirmó el equipo de Machado en un comunicado difundido el miércoles. “En demasiados lugares, los ciudadanos han tenido que afrontar por sí solos las dificultades de esta emergencia”.

Machado, que permanece en Panamá después de que las autoridades le impidieran regresar a Venezuela, continúa siendo la dirigente política mejor valorada del país: el 53% de los encuestados tiene una imagen positiva de ella. No obstante, esa cifra representa una caída de dos puntos porcentuales respecto de la encuesta anterior.

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Con amplias zonas aún sepultadas bajo los escombros y mientras se desvanecen las esperanzas de encontrar más sobrevivientes, venezolanos desesperados han recurrido a grupos de WhatsApp para pedir ayuda, ofreciendo pagar por excavadoras pesadas o cuadrillas que despejen edificios derrumbados. El jueves, rescatistas lograron sacar con vida a un hombre que había permanecido ocho días atrapado entre los escombros.

La propia Rodríguez también ha enfrentado el enojo de la población. Durante una visita la semana pasada a uno de los barrios más afectados de Caracas, vecinos la rodearon, acusaron a las autoridades de haberlos abandonado y comenzaron a gritar repetidamente: “¡Fuera!”.

AtlasIntel encuestó a 2.581 adultos en toda Venezuela a partir de dos días después de los terremotos. El sondeo tiene un margen de error de más o menos 2 puntos porcentuales.

GZ