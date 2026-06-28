Indignación con Delcy Rodríguez y control logístico de Estados Unidos

Los devastadores terremotos sufridos en Venezuela no solo pusieron a prueba la infraestructura física del país, sino también la ambigüedad del manejo real del gobierno. Un informe de diarios locales revelan una dualidad crítica en la gestión de la catástrofe: mientras la presidenta Delcy Rodríguez intenta mantener el control institucional y el orden público mediante nombramientos internos, la operatividad real sobre el terreno y la supervivencia de los damnificados dependen de la maquinaria logística de EE.UU.

Esta coyuntura dibuja una jugada pragmática de poder en medio del caos. En el centro del tablero institucional, el Ejecutivo designó al mayor general Juan Ernesto Sulbarán Quintero como Autoridad Única para atender la emergencia.

Oficialmente, su nombramiento busca articular a la Guardia Nacional, policías, bomberos y Protección Civil. Muchos dudan de su idoneidad y sostienen que en realidad su nombramiento obedece más a una estrategia de seguridad interna que a una respuesta técnica adecuada para la crisis.

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El contrapeso operativo se encuentra en realidad en manos del mayor general estadounidense Kevin J. Jarrard, un curtido miembro del Cuerpo de Marines enviado por el Comando Sur de Estados Unidos.

Jarrard ya está en Caracas con el objetivo de líder una estructura militar diseñada para la acción masiva y el despliegue inmediato. Con alta formación castrense, experiencia de comando en Irak y el liderazgo de unidades de reconocimiento especial, Jarrard domina la planeación de misiones complejas.

Su presencia en el país coordina una flota de aeronaves, buques, helicópteros y rescatistas especializados, evidenciando que la logística pesada y el transporte de suministros críticos recaen sobre el Departamento de Defensa norteamericano.

En este escenario, la soberanía se redefine por la capacidad real de salvar vidas. Mientras las instituciones locales enfrentan el colapso hospitalario y denuncias de lentitud organizativa, el despliegue estadounidense, aseguran las fuentes, impone el ritmo operativo real, abriendo corredores de asistencia.

Rechazo a Delcy. La presidenta interina no cuenta con la mejor imagen, y menos en este momento donde la tragedia golpea fuerte. Este viernes, un grupo de habitantes y familiares de personas atrapadas bajo los escombros de un edificio que se desplomó en Caracas abuchearon a la mandataria.

El lugar donde ocurrió el episodio fue frente al edificio Petunia, de 22 pisos, que se desplomó la tarde del miércoles con los dos terremotos. En apenas unos segundos, las losas cayeron una tras otra.

“Ya está bueno de hacer campaña política en una tragedia como la que estamos viviendo. ¡Fuera, fuera¡”, le gritaron decenas de personas a Rodríguez detrás de la zona acordonada. “El gobierno no está haciendo nada por el pueblo”, agregó una mujer. La gente trataba de acercarse a la comitiva oficial y la grababa con sus teléfonos.

La molestia de los vecinos empezó cuando vieron que soldados barrían la calle para que Rodríguez pasara. Luego, estallaron cuando una maquinaria que sacaba escombros se detuvo para permitir la visita.

“Nuestros hijos tienen tres días haciendo voluntariado” y los alejaron de su labor por la visita, dijo indignada una mujer. Otros pedían que continuaran las labores de rescate.

Igual que ha sucedido en otros sitios golpeados por los devastadores sismos, cientos de voluntarios se han acercado a estas ruinas para ayudar a remover los escombros.