Nuevo bombardeo de EE.UU. a Irán por sus ataques a buques en Ormuz

El escenario bélico en Medio Oriente se recalentó en las últimas horas por un peligroso intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán, que están negociando en un ambiente de gran tensión.

Fuerzas norteamericanas bombardearon ayer a la noche “múltiples objetivos” en Irán, en respuesta a un nuevo ataque contra un barco cerca del estrecho de Ormuz, según anunció el Comando Central de EE.UU. (Centcom).

La fuerza aérea estadounidense “llevó a cabo ataques adicionales contra varios objetivos en Irán” dirigidos a “infraestructuras de vigilancia militar iraníes, sistemas de comunicación, instalaciones de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y medios para colocar minas”, sostuvo el Centcom.

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Estos bombardeos, agregó el Ejército, se llevaron a cabo en represalia por un ataque perpetrado por un dron iraní contra un petrolero con bandera panameña que transportaba más de dos millones de barriles de petróleo crudo a través del estrecho de Ormuz.

Este es el segundo caso en las últimas 48 horas. El viernes, el buque portacontenedores Ever Lovely, con bandera de Singapur, fue alcanzado por un dron iraní, luego de cruzar Ormuz por una vía alternativa a la iraní.

En represalia, el Comando Central estadounidense afirmó que bombardeó instalaciones iraníes de misiles y drones. Las Fuerzas Armadas estadounidenses lo consideron “una agresión injustificada contra la navegación comercial de los iraníes”, que “violó claramente el alto el fuego”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había denunciado la acción de Irán contra el buque en Ormuz. “Obviamente, esta es una violación insensata de nuestro acuerdo de alto el fuego”, sostuvo el mandatario.

El vicepresidente JD Vance lanzó una advertencia directa al publicar en la red social X que “la violencia será respondida con violencia” si Irán lleva a cabo nuevos ataques.

Minutos después de la ofensiva del gobierno republicano, la televisión estatal reportó que la Guardia Revolucionaria había atacado objetivos estadounidenses en el Golfo en represalia por los bombardeos. “Si la agresión se repite, nuestra respuesta será más amplia que esta”, afirmó el ejército ideológico de Irán, según una publicación de la cadena Irib.

Estos intercambios militares generaron nuevas dudas sobre los esfuerzos por mantener abierto el estrecho de Ormuz mientras Washington y Teherán negocian un acuerdo definitivo para poner fin a una guerra que comenzó el 28 de febrero.

Irán ha advertido a los buques que no entren ni salgan del Golfo a través del estrecho sin su permiso, pero los barcos han seguido circulando. Las empresas navieras se enfrentan a un doble riesgo: si optan por rutas no iraníes, corren peligro de ser atacadas; si acceden a las exigencias de la Guardia Revolucionaria, temen sanciones occidentales.

Se calcula que cerca de la mitad de los 42 buques que cruzaron el jueves el paso que une el golfo pérsico con el océano Índico, utilizaron una ruta no autorizada a lo largo de la costa de Omán.

Mientras el acuerdo respecto de Ormuz se empantana, continua discutiéndose otro asunto importante para alcanzar la paz: qué hacer con el uranio enriquecido iraní.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) advirtió que cualquier acuerdo definitivo necesitaría una marco de garantías sólidas para garantizar que Teherán no fabrique un arma nuclear.

El acuerdo parcial establece que las reservas de uranio enriquecidas al 60%, se deben “diluir” bajo la supervisión del OIEA, la agencia de la ONU.