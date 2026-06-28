Líbano firma la paz con Israel, pero Hezbollah ya anticipó su rechazo

Israel y Líbano suscribieron un acuerdo bajo el auspicio de Estados Unidos que busca allanar el camino hacia la paz entre los dos antiguos adversarios de Oriente Medio, un trato que el movimiento proirainí Hezbollah rechaza de plano.

Líbano se vio arrastrado el 2 de marzo a la guerra en Oriente Medio cuando Hezbolá atacó a Israel en apoyo a su aliado iraní, tras la ofensiva estadounidense-israelí contra Teherán.

El país tiene un gobierno “confesional” donde el poder político se distribuye entre las diferentes comunidades religiosas, entre ellas musulmanes sunnitas y chiitas, cristianos y drusos. Los que se oponen al acuerdo son los sectores chiitas que responden a Irán.

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Se trata de un “primer paso” hacia el restablecimiento de la soberanía de Líbano, sin “ocupación”, “subordinación” ni “tutela”, aseguró, el presidente libanés, Joseph Aoun, representante del cristianismo.

En Israel, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu celebró el documento como una victoria contra Irán. “Alcanzamos un acuerdo histórico para el Estado de Israel tras negociaciones directas. Esto es un golpe para Irán y Hezbollah”, apuntó. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtió que responderán con “gran fuerza” a cualquier intento de Hezbollah por impedir la aplicación del acuerdo.

“Zonas piloto”. El acuerdo, que cuenta con el respaldo de la mayoría de los países de Europa, prevé una lenta retirada de las tropas israelíes en el sur del país, para que el Ejército libanés tome el control de dos “zonas piloto”, que se multiplicarán hasta que las fuerzas estatales tengan el control de todos los sectores en cuestión. Esto, a largo plazo, permitirá el regreso de los civiles.

Una de las dos primeras zonas se encuentra al sur y la otra al norte del río Litani, a unos 30 km de la frontera con Israel. Se espera que la retirada israelí sea limitada, ya que Netanyahu reiteró que su ejército permanecerá en el sur de Líbano hasta que Hezbollah “sea desarmado”.

“La desaparición de esta amenaza eliminará cualquier necesidad futura de una intervención militar o de la presencia de las Fuerzas de Defensa de Israel en Líbano” y “el gobierno israelí declara no tener ninguna ambición territorial en Líbano”, según el texto del acuerdo revelado.

Oposición de Hezbollah. El líder de la agrupación islámica, Naim Qasem, repudió el acuerdo y lo calificó de “grave error” por parte del Líbano. “El acuerdo en Washington es humillante, vergonzoso y una entrega de la soberanía. Este acuerdo es nulo y sin efecto, y deben aplicarse las disposiciones del memorando de entendimiento iraní-estadounidense”, señaló Qasem en un comunicado, lo que hace temer una nueva escalada de violencia.

La República Islámica de Irán también está en contra y busca que el tema del Líbano sea incluido en las lentas y complejas negociaciones que lleva adelante con Estados Unidos.