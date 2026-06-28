Rescatan a un bebé que estuvo 36 horas atrapado bajo los escombros

Un bebé recién nacido, que había quedado sepultado entre los escombros de un edificio derrumbado en La Guairia durante 36 horas, fue rescatado con vida al igual que su joven madre. Un episodio que llenó de entusiasmo a los socorristas.

Un video obtenido por las agencias de noticias muestra rescatistas trabajando bajo una lámpara, sobre los escombros, y sacando al bebé el viernes a la madrugada, entre aplausos.

También se ve cómo lo pasan con cuidado, envuelto en una manta, de una persona a otra antes de limpiarlo suavemente con pañuelos.

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De acuerdo con los familiares, el bebé tiene apenas 18 días de nacido y salió ileso. La madre del niño fue rescatada una hora después que el pequeño.

Habían quedado atrapados en lo profundo de un edificio de ocho pisos que se desplomó con el primer sismo. Familiares los buscaban desde el miércoles. El jueves a la mañana escucharon la voz de la madre y el llanto de la criatura, pero no podían llegar a ellos porque estaban sepultados bajo escombros.

Voluntarios y socorristas despejaron lentamente los escombros para abrir una vía de acceso. Recién lo consiguieron a la 1 de la mañana del viernes.

El video, que se volvió viral rápidamente, muestra cómo sacan al bebé y lo entregan al padre, que lloraba de la emoción. Luego extrajeron a la madre. Ambos fueron llevados a una clínica de Caracas.

“Ella luchó por mantener a su bebé a salvo. Fue un milagro porque ni la madre ni el bebé sufrieron fracturas”, señaló una voluntaria, quien añadió que la madre había protegido a su hijo abrazándolo.