Terremotos en Venezuela: Delcy Rodriguez anunció la militarización de La Guaira

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la militarización de La Guaira, que fue el estado más afectado por los terremotos ocurridos el 24 de junio y fue declarado en situación de desastre natural. Con esto, se busca asegurar el control del orden público, facilitar el despliegue del personal de salvamento y masificar la distribución de insumos básicos.

Los sismos alcanzaron una magnitud de 7.2 y 7.5 grados en la escala de Richter, los más fuertes de la historia de Venezuela en más de 100 años. Los temblores causaron el derrumbe de cientos de edificaciones y muchas personas quedaron atrapadas entre los derribos. Además, la luz y la señal de telefonía celular se mantienen cortadas, lo que complica la búsqueda de los individuos desaparecidos.

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Militarización de La Guaira: las medidas tomadas por Delcy Rodríguez

Los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se desplegaron por todo el territorio de la ciudad y se encuentran operando activamente en la región costera. Por otro lado, los equipos de Protección Civil, los efectivos militares y el Alto Mando Político se encuentran en las demás zonas afectadas para localizar a los sobrevivientes atrapados en los escombros.

Los sismos alcanzaron una magnitud de 7.2 y 7.5 grados en la escala de Richter, los más fuertes de la historia de Venezuela en más de 100 años.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que las áreas más afectadas por los sismos en la ciudad guaireña son Catia La Mar, Caraballeda, Macuto, Los Corales y Playa Grande. Debido a ello, solicitó a la población que no baje a la ciudad a ayudar, ya que se corre el riesgo de saturar las vías de evacuación.

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Como parte de las medidas inmediatas para ayudar a las familias venezolanas, la presidenta activó subsidios financieros directos y de emergencia para facilitar la cobertura de prestaciones urgentes de subsistencia y movilización, ya sean alimentos o traslado. Asimismo, más de 1.000 rescatistas internacionales se encuentran en el territorio para asistir a los heridos y observar el impacto del desastre sobre las viviendas y hospitales.

JSM