Las ondas sísmicas de los terremotos en Venezuela dieron tres vueltas y media a la Tierra

Especialistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) afirmaron que las ondas sísmicas producto de los dos terremotos que sumieron a Venezuela en la tragedia, fueron tan energéticas que dieron tres vueltas y media alrededor de la Tierra antes de disiparse por completo. El fenómeno denominado como “doblete sísmico” produjo un evento geofísico extraordinario, que se extiende más allá de los efectos superficiales.

Las redes internacionales de monitoreo detectaron cómo las ondas primarias (P), secundarias (S) y, especialmente, las ondas superficiales continuaron propagándose durante varias horas, recorriendo miles de kilómetros y siendo registradas una y otra vez a medida que circunvalaban el globo.

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Este tipo de registros constituye una valiosa fuente de información para los sismólogos, ya que cada recorrido modifica sutilmente las características de las ondas al atravesar diferentes capas de la Tierra.

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Los registros obtenidos por redes de sismógrafos distribuidos en los cinco continentes mostraron que las ondas Rayleigh y Love fueron identificadas por distintos observatorios durante su circunnavegación planetaria.

Expertos en geofísica del CSIC explicaron que “cuando un terremoto libera una enorme cantidad de energía, las ondas superficiales pueden rodear varias veces el planeta antes de extinguirse”.

Los datos obtenidos tras los terremotos en Venezuela serán analizados durante los próximos meses por equipos de investigación de distintos países. Además de mejorar los modelos sobre la estructura interna del planeta, la información permitirá perfeccionar los sistemas de alerta temprana y la comprensión de los procesos tectónicos que ocurren en el límite entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana.

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Especialistas del CSIC: “Cada vuelta aporta nuevos datos sobre las propiedades físicas del interior de la Tierra”

En este sentido, los especialistas señalaron que “cada vuelta aporta nuevos datos sobre las propiedades físicas del interior terrestre”.

Más allá de los daños ocasionados, terremotos de esta magnitud ofrecen una oportunidad única para la investigación científica. Cada estación sismológica registra el tiempo exacto en que llegan los distintos tipos de ondas, permitiendo reconstruir su recorrido por el interior terrestre.

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Registros sísmicos Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Las ondas P atraviesan sólidos y líquidos, mientras que las ondas S únicamente pueden propagarse por materiales sólidos. Gracias a estas diferencias, los investigadores pueden identificar cambios de densidad y composición en las capas profundas de la Tierra, incluyendo el límite entre el manto y el núcleo.

Para la comunidad científica, estos registros representan mucho más que la evidencia de un evento extremo: constituyen una oportunidad excepcional para observar, casi en tiempo real, cómo la energía liberada por un gran terremoto puede recorrer el planeta una y otra vez, revelando detalles ocultos del interior de la Tierra

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