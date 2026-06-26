Doblete sísmico en Venezuela: cuáles son las provincias con mayor peligro de terremotos en Argentina

Los terremotos registrados en Venezuela, que conformaron un inusual “doblete sísmico”, volvieron a poner el foco sobre la amenaza de movimientos de tierra en América del Sur. Si bien Argentina se encuentra lejos del límite entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana, el país posee algunas de las regiones con mayor actividad sísmica del continente, especialmente a lo largo de la Cordillera de los Andes.

Los mapas elaborados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica muestran que la amenaza aumenta considerablemente desde el centro hacia el oeste del país.

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En Venezuela, el doblete sísmico se produjo por la ruptura de segmentos cercanos de una falla activa. En la Argentina, en cambio, la mayor parte de los terremotos se originan por la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana, un proceso que lleva millones de años moldeando la Cordillera de los Andes.

Terremotos en Venezuela

El presidente del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), Victor García, precisó que “en la Argentina, el oeste del país concentra prácticamente toda la amenaza sísmica” y sostuvo que “los terremotos no pueden predecirse, pero sí podemos identificar las regiones donde existe una mayor probabilidad de que ocurran eventos importantes”.

Las seis provincias con mayor riesgo sísmico en Argentina

-San Juan

- Mendoza

- La Rioja

- Catamarca

- Salta

- Jujuy

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En un segundo escalón de riesgo, se ubican: San Luis, Tucumán, Córdoba y Neuquén, donde también pueden registrarse terremotos moderados, aunque con menor frecuencia.

Para los expertos, los terremotos ocurridos durante la noche del último miércoles en Venezuela constituyen un recordatorio de que Sudamérica es una de las regiones tectónicamente más activas del planeta. Aunque un evento similar no implica un aumento del riesgo para la Argentina, sí pone de relieve la importancia de mantener actualizados los sistemas de monitoreo.

Catamarca, Argentina

La doctora en Ciencias Geológicas y profesora de Geofísica de la Universidad de San Juan, Patricia Alvarado, explicó que “la sismicidad argentina está íntimamente relacionada con la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Es un proceso continuo que genera deformación en la corteza y da origen a los terremotos que observamos en el oeste del país”.

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El antecedente histórico en Argentina: el terremoto en Mendoza de 1861

La historia sísmica argentina registra episodios que marcaron profundamente al país.

El terremoto de Mendoza de 1861 destruyó prácticamente la ciudad y provocó miles de víctimas fatales. Más de ocho décadas después, el terremoto de San Juan de 1944, de magnitud estimada en 7,4, dejó alrededor de 10.000 muertos y motivó un cambio profundo en las normas de construcción antisísmica.

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Mendoza, Argentina

Desde entonces, el desarrollo de la ingeniería sísmica permitió reducir considerablemente el riesgo estructural en las provincias más expuestas, aunque los especialistas coinciden en que la prevención continúa siendo la herramienta más efectiva.

PM cp