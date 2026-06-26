Relación entre el terremoto en México en los 80 que marcó el fin del PRI con el de Venezuela ahora y el chavismo

Dos terremotos en menos de 48 horas dejaron a Venezuela sumida en el caos y con "589 muertos al menos". En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el periodista Marcos Valverde denunció que los servicios básicos fallan "por un tema de corrupción, más que de simple ineptitud" y alertó que el gobierno de Delcy Rodríguez podría usar la tragedia como "una excusa para perpetuarse en el poder", aunque el espejo del sismo mexicano de los 80 anticipa el derrumbe de regímenes con poco apoyo popular.

Marcos Valverde es periodista de Armando.info, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela.

Lamento estar haciendo la entrevista en estas circunstancias. Primero, si nos puede hacer una síntesis actual de cómo es la situación que se está viviendo allí en Caracas y en La Guaira, y después avanzo con otras preguntas.

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Hasta ahora el último reporte que ha dado el gobierno interino de Delcy Rodríguez, es que la cifra de muertos ascendió a 589 al menos. Y en cuanto al contexto de heridos, y haciendo la igualdad de la condición, 2.890 al menos hasta este momento, cuando no se han cumplido todavía las 48 horas de los dos terremotos del del pasado 24 de junio. La situación en Caracas, y como la como la vi el ese mismo día del terremoto y ayer aún, por una parte de mucho de mucho temor, mucha gente en la calle, muchas familias de las zonas afectadas durmiendo en parques, en la calle, en plazas. Hospitales, por supuesto, repletos de familiares que van a llevar a sus parientes que sufrieron alguna herida, alguna fractura o algún trauma por el terremoto.

Y en el otro lado, mucha gente mostrándose solidaria, colaborando con insumos, colaborando con comida, colaborando con agua potable, etc. No es secreto que en Venezuela el sistema hospitalario, por un tema de corrupción más que de simple ineptitud, al igual que todos los servicios básicos, son deficientes, por decirlo menos. Eso se pone de manifiesto. Ayer vimos la llegada del primer contingente humanitario, el primer contingente humanitario de República Dominicana. Para las próximas horas es de suponer que estarán llegando de otros países tanto voluntarios rescatistas, como insumos médicos, como más alimentos. Lo principal que yo pienso que debería ser, por lo que he visto en el terreno, es las maquinarias para sacar víctimas y posibles sobrevivientes de los escombros, que son bastantes.

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¿Esa cifra de 40.000 desaparecidos hace presuponer que se acerca a lo que va a ser finalmente la cifra de fallecidos?

Yo quiero ser muy responsable con eso. Por supuesto, la suposición uno la puede hacer; jamás en torno de sentencias. Pero vista la magnitud, en un primer momento, cuando acá en Caracas vivimos el terremoto, y tuve yo la fortuna inmensa de que mi familia y yo pudiésemos estar bien y que la casa de mi familia no sufriera daño alguno; uno pensaba que, ¡¡¡ que no había ocurrido más allá que el temblor, bueno, se podía pensar que no iba a haber tales cifras. Pero eso en los minutos iniciales, supongo que como un mecanismo de defensa interno. Ahora vino el siguiente problema, que fue la caída de las comunicaciones.

Entonces no tenía uno cómo llamar, cómo ver las informaciones, cómo abrir las redes, más los bloqueos que prevalecen en el régimen interino. Hasta que, comenzó uno de nuevo a conectarse con el mundo más próximo y corroborar que, en efecto, había edificios derrumbados, que la situación de La Guaira, a pocos kilómetros de Caracas, fue tremenda. Aquí mismo en Caracas yo pude acercarme a una de las zonas afectadas, que es la de Los Palos Grandes, y ver en efecto cómo edificios completos estaban en el suelo, desparramados por las calles.

Los rescatistas trabajando en medio de todas las precariedades posibles. Tú podías escuchar a los rescatistas pidiendo a la gente instrumentos para cortar los amasijos. Eso fue apenas en las primeras horas. Y por supuesto, edificios que sufrieron muchísimos daños en ventanas, en paredes, siguen de pie, pero muchas habitaciones sin paredes; quedaron al aire libre prácticamente.

Un hecho de esta magnitud no puede no tener consecuencias en la subjetividad una vez que pase. ¿Qué consecuencias sociales y políticas usted estima que podría tener este cambio de subjetividad después del trauma en la política venezolana?

Alguien en redes sociales comentaba con cierta ironía, no exenta de razón además, que hizo falta un bombardeo y dos terremotos para que el régimen venezolano —la continuación de la dictadura madurista que continuamos viviendo en Venezuela— desbloqueara finalmente las redes sociales y los sitios web. Fue una de las primeras medidas que se tomaron a raíz de todo esto. Entonces, uno pudiera pensar que eso sería una de las principales consecuencias "benéficas" que ha tenido esta situación.

Ahora, luego estaba pensando: caramba, ¿esta situación no le habrá venido al interinato de Delcy Rodríguez al dedillo como para hacerse más la vista gorda sobre la precisión de una fecha para elecciones presidenciales? Se supone que el próximo julio, cuando se cumplen seis meses de la captura de Nicolás Maduro acá en Caracas, se vence un plazo constitucional para que se celebren finalmente las elecciones para un nuevo presidente o una nueva presidenta. Y olímpicamente el interinato ha sorteado varios escollos para, como decimos en Venezuela, "hacerse la loca" con ese evento que es capital en nuestra política.

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Y sabiendo la sagacidad de la que son capaces, no es descabellado pensar que esto del terremoto sea una excusa para perpetuarse en el poder. Entonces, uno toma las actuaciones previas de los principales actores del interinato, que son los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez —participantes, hay que decirlo, del fraude electoral del 28 de julio de 2024—. No es una genialidad deducir que lo que están haciendo es ganar tiempo, y esto del terremoto creo que les hará ganar tiempo para perpetuarse.

Volviendo al tema del cambio de subjetividad. Por un lado podría ser que, como usted dice, le dé al régimen la posibilidad de posponer la fecha de las elecciones frente a un desastre nacional,hasta podría ser comprensible, comprendiendo la situación del tamaño de lo que se produjo. Ahora, al mismo tiempo, luego podría hacer más visible la carencia de infraestructura, la carencia de la administración del Estado, el hartazgo con el régimen, el enojo que siempre se canaliza por el gobierno de turno, y que haga que en las elecciones le sea aún más esquivo la posibilidad de un buen resultado al régimen. ¿Estoy conjeturando disparatadamente o lo ve medianamente posible?

No, de hecho ayer uno de mis editores en Armando.info, Ewald Scharfenberg, recordaba este terremoto de mediados de los 80 en México y conectó esa enseñanza histórica. Que eso significó, ante la gente que se sintió desasistida, la sociedad civil, la caída definitiva en popularidad del PRI.

De eso que Mario Vargas Llosa llamó en su momento "la dictadura perfecta" del PRI. Ahora, eso se supone también, volviendo al caso venezolano, ¿qué ocurriría si, siempre y cuando hubiese alguna popularidad en el gobierno interino de Delcy Rodríguez? Pero es que no hay popularidad. Tiene muy poco apoyo popular. Decir que no tiene ninguno sería también inexacto de parte mía. Pero tiene muy poco apoyo.

Entonces, no hace falta un terremoto o dos para que esa falta de apoyo se manifieste. Hay, por una parte, una base muy dura del chavismo, y no hablo ni de burócratas, sino de gente convencida realmente y legítimamente de las bondades del chavismo. Todo gobierno tiene, aunque sea, un apoyo. Pero por otra parte también hay un sector, tanto político como empresarial, al que le conviene la permanencia de Delcy Rodríguez en el poder y estarían fascinados con la idea de que Delcy Rodríguez siga para sus prebendas, para sus beneficios económicos, para sus cargos, etcétera. Entonces, eso también es una parte del contexto. Pero en línea general, la población definitivamente no apoya lo que está ocurriendo acá en Venezuela con la permanencia de Delcy Rodríguez en el poder.

RM/fl