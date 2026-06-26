El jugador de fútbol argentino Lucas Trejo, quien se encuentra en Venezuela porque juega en el Club Marítimo de La Guaira, dijo que continúa con la búsqueda de su esposa, Yanina Maranella, y sus hijos, Aarón y Ainhoa, de 5 y 7 años respectivamente. Ellos están desaparecidos desde los fuertes terremotos ocurridos el pasado jueves, que provocaron el derrumbe del edificio en donde se hospedaban.

A través de una historia en Instagram, el futbolista reafirmó que aún espera novedades. “Gracias a todos por sus oraciones y mensajes. Sigo buscando a mi familia. Por favor no dejen de orar con ellos”, indicó él en sus redes sociales. El jugador disputaba un partido en Caracas cuando los terremotos iniciaron, mientras que su familia se encontraban en Cumanagotto, un complejo de torres residenciales ubicado en La Guaira, la ciudad más afectada por la catástrofe natural.

La desesperación del futbolista argentino Lucas Trejo en Venezuela: busca a su esposa y a sus dos hijos

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Lucas Trejo todavía busca a su familia en Venezuela

Ricardo Ardiles, cuñado del jugador, sostuvo que, cuando Lucas Trejo regresó a su hogar, solo encontró destrucción total. Además, explicó que mantener la comunicación con él era muy difícil debido a la falta de luz y señal de telefonía celular. “Son muy pocas noticias, lamentablemente. Es una verdadera zona de catástrofe”, afirmó él.

Lucas Trejo disputaba un partido en Caracas cuando los terremotos iniciaron, mientras que su familia se hospedaba en Cumanagotto, un complejo de torres residenciales ubicado en La Guaira, la ciudad más afectada por la catástrofe natural.

Sin embargo, a pesar de no tener noticias de su familia, tanto Trejo como Ardiles mantienen la esperanza de que aparezcan con vida. “Esperamos que hayan salido o que hayan sido trasladados a algún hospital y todavía no se haya podido establecer contacto”, agregó el cuñado del futbolista.

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Este viernes 26 de junio por la mañana, después de buscar a su esposa e hijos día y noche, Trejo solicitó a través de sus redes maquinaria jumbo y pulpo para remover los escombros del edificio. No obstante, Ricardo Ardiles también reclamó que los equipos especializados son insuficientes frente a la magnitud de este desastre natural.

Las historias que subió Lucas Trejo para encontrar a su familia.

Los terremotos en Venezuela tuvieron una magnitud de 7.2 y 7.5, los más fuertes registrados en el país desde el año 1900, cuando según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), se registró un sismo de 7.7 de magnitud.

JSM

LT