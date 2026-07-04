Las dos caras del Congreso: senadores con múltiples frentes abiertos y en Diputados 'esperan'

Actualmente, el Congreso Nacional presenta dos fotos completamente distintas: el Senado está sobrecargado de proyectos de ley, ya que en varias ocasiones se han retrasado sus tratamientos, obviamente por desacuerdos políticos. En cambio, en Diputados se limitan a esperar esas definiciones, mientras avanzan con tranquilidad en otros temas puntuales.

La Cámara Alta presenta una 'sobredemanda', ya que debe tratar gran cantidad de proyectos enviados (y exigidos) desde el mismo Poder Ejecutivo. Entre esos se cuentan la inviolabilidad de la propiedad privada, la reducción del régimen de subsidios al gas por zonas frías y sobre todo la reforma electoral; que actualmente están atascados.

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Este último tema , que tiene como propuesta destacada la suspensión de las elecciones PASO, fue enviado el 22 de abril de este año, pero nunca se logró llegar a acuerdos con los sectores dialoguistas y aliados que permitan su avance. Ahora se encuentra en la última etapa de revisión y tanto Lule Menem, como Patricia Bullrich y el nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli, buscan reflotar su tratamiento.

Proyectos pendientes en el Senado

En primer lugar, se espera que la ley de propiedad privada, proyecto que estaba previsto para tratarse el pasado 25 de junio pero fue una sesión fallida, se encuentre dentro del repertorio para la próxima convocatoria, que sería el próximo 15 de julio. Ese día, también se trataría la ley Hojarasca, que deroga 70 iniciativas consideradas obsoletas, y distintos pliegos judiciales.

La Cámara Alta presenta una sobredemanda, ya que debe tratar una gran cantidad de proyectos enviados por el mismo Poder Ejecutivo.

En una reunión de legisladores de La Libertad Avanza en Casa Rosada, se ordenó acelerar el tratamiento de la reducción del Régimen de Zonas Frías, que tiene media sanción en la Cámara Baja desde el 20 de mayo. En esta misma, también se debatió sobre el proyecto del Gobierno para reformar la Carta Orgánica del Banco Central.

Por otra parte, el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, busca que se trate la nueva ley general de Sociedades. De hecho, el mismo ministro se acercó al Senado para solicitar mayor celeridad a la iniciativa. También se encuentra pendiente la nueva Ley de Salud Mental, que a pesar de haber obtenido 3 plenarios de comisión, todavía no alcanzó los acuerdos para dictaminarse.

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Además, aún están pendientes las modificaciones propuestas por el Gobierno para la Ley de Emergencia en Discapacidad, que no se encuentra en la agenda a corto plazo .A esto se deben agregar los proyectos de prevención de la ludopatía digital y derogación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos.

Diputados: Qué proyectos quedaron en el tintero

Por otro lado, el único proyecto que está en la agenda de los Diputados es el “anti-barras”, presentado por Bullrich el 17 de marzo, cuando aún era ministra de Seguridad. Sin embargo, se espera que muy pronto ingrese el proyecto que trae modificaciones para la Ley de Inocencia Fiscal, ya que la Casa Rosada remarcó que es de suma prioridad.

El único proyecto que está en la agenda de los Diputados es el “anti-barras”, presentado por Patricia Bullrich el 17 de marzo, cuando aún era ministra de Seguridad.

Otro proyecto que quedó pendiente es la ley de adhesión al tratado internacional de patentes, que era un compromiso que Argentina tomó al negociar con Estados Unidos. Sin embargo, las negociaciones están en pausa y se debe pulir la redacción del mismo para continuar con ellas.

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La ley de “lobby” o gestión de intereses también se debía tratar en esta Cámara, pero la resistencia de las cámaras empresarias y distintas organizaciones ciudadanas lograron que se desinfle. Asimismo, aún están pendientes los cambios a la Ley de Financiamiento Universitario, pero su tratamiento no está en los planes a corto plazo.

JSM