La Selección Argentina donó una camiseta firmada para los "pibes de Malvinas" del Museo de Río Grande

Tras expresar públicamente su anhelo de conseguir una camiseta de la Selección Argentina firmada por los jugadores, el Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande confirmó que su sueño se hizo realidad durante las últimas horas, cuando el lateral campeón del mundo Nahuel Molina indicó que la prenda les llegará cuando el equipo albiceleste regrese al país luego de que termine el Mundial 2026.

Desde el Centro, los integrantes celebraron el gran paso, camino a cumplir el sueño. La camiseta firmada por el plantel argentino será exhibida en el Museo Malvinas de la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego.

"Río Grande, como Capital Nacional de la Vigilia, merece albergar este símbolo de unión y argentinidad como homenaje eterno a nuestros héroes", destacaron los miembros del Centro de Veteranos de Guerra, quienes ven en la camiseta firmada un reflejo de la identidad argentina.

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Desde el espacio Malvinas en la Memoria celebraron la noticia y desde el Centro le agradecieron también a quienes ayudaron a visibilizar el pedido. "Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todo el equipo de TN, especialmente a los periodistas Guillermo Lobo y Lorena Maciel, por el espacio brindado en el segmento de 10 a 14 horas", expresaron.

En su momento, los veteranos habían aprovechado el espacio televisivo para hacer público su deseo de recibir una camiseta firmada de la Selección Argentina, que ya es una realidad.

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Previamente, también compartieron un video en la cuenta de Instagram de Generación Malvinas en la que diferentes excombatientes manifestaron: "Cada vez que caminamos por nuestro museo, vuelven a nosotros la memoria, los sacrificios, los compañeros y la historia que vivimos defendiendo nuestra bandera argentina. Desde Tierra del Fuego, en la ciudad de Río Grande, Capital Nacional de la Vigilia por la gloriosa gesta de Malvinas. Mantenemos viva esa memoria para que las nuevas generaciones nunca olviden".

"Por eso queremos pedirles, humildemente, a ustedes, nuestra gran selección, que nos cumpla un gran deseo, un gran sueño: tener una camiseta, la que nos representa en todo el mundo, mostrarla en nuestro museo, sería mucho más que un objetivo deportivo", expresaron en la publicación que muestra parte del museo y del memorial ubicado sobre la costa de la ciudad fueguina.

Desde el Centro concluyeron: "Sería un puente entre los héroes de Malvinas y los campeones del mundo, un símbolo de unidad, orgullo y amor a nuestra bandera. Sería un honor inmenso tener una camiseta de la Selección Argentina y firmada por todos ustedes nos acompañara para siempre en nuestra historia, la de los pibes de Malvinas".

Desde su lugar, Molina habló con la prensa antes del entrenamiento del equipo en Atlanta y explicó: "Fue por mi hermana, ella me mandó el video y apenas pasó obviamente intentar conseguir la camiseta. Todavía no se la pudimos hacer llegar, pero que cuentan con eso".

AS.

LT