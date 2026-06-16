Más de cuarenta y cuatro años después de la rendición en las islas, la Guerra de Malvinas sigue librando una batalla implacable, pero esta vez lejos de las frías trincheras y con munición estrictamente mediática. Los protagonistas de este fuego cruzado son Edgardo Esteban, ex soldado conscripto y autor del reconocido libro Iluminados por el fuego, y Nicolás Kasanzew, el histórico rostro periodístico del canal estatal ATC durante el conflicto, quienes mantienen un enfrentamiento feroz plagado de denuncias por cobardía, difamación y falsedad ideológica.

La herida volvió a sangrar hace apenas unos días, cuando Kasanzew utilizó sus redes sociales para lanzar un dardo letal. Al celebrar la inauguración de una escultura en el Museo Malvinas, el presentador afirmó que el joven conscripto Eduardo Vallejos murió por el impacto de una esquirla al tener que cubrir un turno de guardia que Esteban se negó a realizar. En ese mismo mensaje público, tildó a la obra literaria del ex combatiente de ser un simple "panfleto" ideado para ensuciar a sus camaradas de armas.

Esteban aseguró que Kasanzew usa el dolor de la familia Vallejos como arma de manipulación

La respuesta institucional y mediática no tardó en llegar. En diálogo con PERFIL, Esteban desmintió de manera categórica la acusación, aseguró que desconocía por completo los esquemas de vigilancia de Vallejos y calificó los dichos del periodista como mentiras injuriantes. Agobiado por años de señalamientos públicos (que en su momento incluyeron un ataque con bomba en su propio domicilio, según sus palabras), el escritor confirmó que ya recibe asesoramiento legal para llevar la disputa a la Justicia y exigir una disculpa que limpie su honor.

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Para el ex director del Museo Malvinas, el ensañamiento del corresponsal de guerra carece de cualquier tipo de autoridad moral. A través de una carta abierta, subrayó que Kasanzew jamás peleó en el frente de batalla por ser un simple comunicador, y repudió el uso manipulador del dolor de la familia Vallejos para orquestar operaciones sucias en su contra. Lejos de achicarse, retrucó recordando que el ex presentador televisivo arrastra múltiples denuncias, y lamentó que los ataques se desvíen hacia los soldados en lugar de apuntar a los altos mandos que tomaban las decisiones tácticas.

El reciente posteo de Kasansew en sus redes sociales

Lejos de arrepentirse de su relato, Esteban defendió la creación de Iluminados por el fuego como un ejercicio colectivo, honesto y terapéutico, necesario para canalizar la inmensa angustia de la posguerra tras sobrevivir 54 días bajo las bombas. Según su postura, relatar las miserias, el hambre y los traumas que se vivieron en situaciones extremas no significa "desmalvinizar", sino que resulta un acto de verdad que termina fortaleciendo la propia soberanía nacional frente a quienes intentan imponer una versión edulcorada del conflicto.

En medio de este torbellino mediático, el escritor se mantiene firme en sus convicciones y asegura sentir un orgullo inquebrantable por su rol, tanto durante las hostilidades como en la posterior construcción de la memoria histórica. Como escudo ante las críticas, destaca el apoyo constante e incondicional que recibe de sus compañeros del Grupo de Artillería Aerotransportada 4, quienes lo acompañan en cada acto y validan su paso por el regimiento.

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Las sombras y cuestionamientos sobre el relato de Esteban

Sin embargo, el exsoldado no solo enfrenta las críticas del ex presentador televisivo; las dudas sobre su verdadero desempeño en las islas lo persiguen desde hace años. Diferentes veteranos y antiguos compañeros de conscripción sostienen una narrativa diametralmente opuesta, asegurando que el periodista evitó el contacto con el enemigo y se mantuvo alejado de las zonas de mayor riesgo en la primera línea de fuego.

Edgardo Esteban junto al junto al Grupo de Artillería Aerotransportada 4

El golpe más fuerte a su historia lo dio el propio entorno de la víctima hace más de veinte años. En 1999, Isidro Vallejos, padre del soldado caído, aseguró en una entrevista al diario Clarín que Esteban era un "acomodado" dentro de las tropas y detalló que su hijo falleció producto de las esquirlas en la trinchera precisamente por tener que cubrir la guardia del actual escritor.

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El repudio de las tropas patagónicas contra Kasanzew

Del otro lado del mostrador, la figura de Nicolás Kasanzew tampoco goza de paz y acumula un profundo rechazo por parte de un sector duro de los veteranos. En marzo de 2026, ex soldados del Regimiento de Infantería 25 evaluaron realizar manifestaciones de repudio ante una visita del comunicador a Chubut, indignados por la difamación póstuma que el cronista realizó sobre el jefe de la unidad, el Teniente Coronel Mohamed Alí Seineldín.

Ex combatientes sostienen que Kasansew "carece de ´etica y moral"

Los ex combatientes plasmaron su bronca en un duro documento interno, donde le recriminaron al periodista haber llenado de elogios al militar mientras este vivía, para luego insultar cobardemente su memoria cuando ya no estaba para defenderse. Para los hombres que combatieron bajo el mando de Seineldín, el ex corresponsal carece de la ética y moral necesaria para juzgar las decisiones de quienes sí arriesgaron sus vidas.

Pero la acusación más grave del grupo apunta directamente al bolsillo y los privilegios del cronista. Los veteranos denunciaron que Kasanzew utilizó sus influencias para ser uno de los primeros en cobrar la pensión oficial y el subsidio por estrés postraumático, pese a que, según aseguran, dormía abrigado en Puerto Argentino y huyó al continente antes de la caída, sin sufrir jamás el frío, el hambre, ni el fuego del ejército inglés.

TC/fñ