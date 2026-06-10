Cada 10 de junio, la República Argentina conmemora el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos Circundantes. La fecha recuerda la designación en 1829 de Luis Vernet como el primer Comandante Político y Militar del archipiélago en Puerto Soledad, un hito jurídico y administrativo fundamental que interrumpió de manera oficial el pasado colonial previo a la ocupación británica de 1833.

En el marco de esta efeméride, la representación gráfica del territorio insular cobra una relevancia particular en las aulas, las oficinas públicas y los monumentos de todo el país. La silueta tradicional de las islas, reconocible a simple vista por la división que genera el Estrecho de San Carlos, se transformó con los años en un emblema de memoria colectiva. Esta fisonomía no solo describe un relieve geográfico, sino que sintetiza el sentimiento de pertenencia de una nación entera.

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El uso de los colores celeste y blanco para rellenar los contornos de la Isla Soledad y la Isla Gran Malvina responde a una decisión política y pedagógica clara. Vestir el mapa con la bandera nacional funciona como un recordatorio permanente de la soberanía inalienable que la Constitución Nacional ratifica en sus disposiciones transitorias, consolidando el territorio como parte indivisible de la plataforma continental argentina.

La presencia de este diseño se masificó significativamente tras el conflicto bélico de 1982 y las posteriores normativas que exigieron la inclusión de la cartografía oficial en guardapolvos escolares, textos educativos y documentos estatales. La silueta pintada con el pabellón nacional busca contrarrestar de forma pacífica y visual la persistente administración colonial británica en el Atlántico Sur.

El mapa bicontinental y la forma de ver de Gran Bretaña

La adopción obligatoria del mapa bicontinental de la República Argentina reconfiguró la manera en que se visualiza el país, ubicando a las Islas Malvinas y al Sector Antártico en el centro geográfico de la traza oficial. Esta perspectiva técnica rompe con las viejas representaciones que relegaban al archipiélago a un recuadro marginal, visibilizando la verdadera extensión del mar territorial argentino y sus recursos estratégicos.

La adopción obligatoria del mapa bicontinental de la República Argentina reconfiguró la manera en que se visualiza el país, ubicando a las Islas Malvinas y al Sector Antártico en el centro geográfico.

En los mapas escolares y oficiales, la inclusión del Sol de Mayo en el centro de la silueta insular refuerza el vínculo identitario. Las locaciones que presenciaron los combates más cruentos de la guerra de 1982, tales como Puerto Argentino, el Monte Longdon, la Bahía de Darwin o Ganso Verde, quedan cobijadas bajo los colores patrios como un homenaje permanente a los caídos y a los veteranos de guerra.

Por el contrario, la cartografía elaborada por el Reino Unido presenta una iconografía completamente diferente para el mismo territorio. En los mapas británicos, el archipiélago suele identificarse con el color azul oscuro de la Union Jack o el rojo colonial, acompañado por el escudo de armas local que exhibe un carnero sobre pasto y el navío Desire, embarcación comandada por John Davis que, según el relato anglosajón, divisó las islas en 1592.

Malvinas y realpolitik para construir soberanía

La disputa entre Argentina y Reino Unido por el archipiélago

Esta discrepancia gráfica evidencia el diferendo diplomático que se mantiene abierto ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Mientras el diseño argentino se fundamenta en la continuidad geológica, la herencia jurídica hispánica y los actos de administración previos a 1833, la representación británica intenta convalidar el estatus de Territorio Británico de Ultramar.

La simplificación visual de las islas Malvinas superó los límites de los atlas geográficos para convertirse en un icono popular. El perfil del archipiélago se replica en pines de solapa, murales callejeros, indumentaria deportiva y tatuajes, operando como un vector de resistencia cultural que mantiene vivo el reclamo de soberanía más allá de los ámbitos estrictamente diplomáticos.

La conmemoración de este 10 de junio reafirma que el mapa de las islas no es un mero registro técnico ni una abstracción cartográfica. Cada trazo, cada color y cada línea costera delineada en el mapa representan un testimonio histórico de los derechos argentinos y un compromiso constitucional irrenunciable con la integridad territorial del país.

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