Propiedad Automotor: modifican los sistemas del Registro Automotor en todo el país

El Gobierno nacional oficializó una serie de modificaciones en el sistema de registración de la propiedad automotor con el objetivo de simplificar trámites, reducir costos y avanzar en la digitalización de los procesos vinculados a la compra, venta y transferencia de vehículos.

Las medidas forman parte del proceso de modernización impulsado por el Ministerio de Justicia y alcanzan a los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor de todo el país.

¿Cuáles son los principales cambios?

* Digitalización de los trámites: se amplía la posibilidad de realizar gestiones de manera electrónica, reduciendo la necesidad de concurrir de forma presencial a los registros.

* Unificación y simplificación de procedimientos: se eliminan requisitos considerados innecesarios y se agilizan los procesos administrativos.

* Mayor interoperabilidad entre organismos: los registros podrán intercambiar información con otros organismos públicos para evitar la presentación reiterada de documentación por parte de los ciudadanos.

* Modernización de la gestión registral: se incorporan nuevas herramientas tecnológicas para acelerar la inscripción de vehículos, las transferencias y otros trámites vinculados a la propiedad automotor.

* Reducción de tiempos administrativos: el objetivo es que los usuarios puedan completar los trámites en plazos más breves y con menos costos operativos.

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Según explicó el Ejecutivo, las modificaciones apuntan a construir un sistema registral más eficiente, transparente y accesible. Además, se busca disminuir la burocracia y facilitar las operaciones de compraventa de vehículos tanto para particulares como para concesionarias.

La iniciativa se enmarca en el plan de desregulación y simplificación administrativa que impulsa el Gobierno en distintas áreas del Estado.

Los cambios alcanzan a todas las personas que deban realizar trámites relacionados con la propiedad de automotores, como la inscripción inicial de un vehículo, transferencias, emisión de títulos, cédulas, informes de dominio y demás gestiones que se realizan en los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor de todo el país.

Con estas modificaciones, el Gobierno busca consolidar un sistema registral con mayor utilización de herramientas digitales, menos trámites presenciales y procedimientos más ágiles para los usuarios.