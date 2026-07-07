La inflación de julio: la clave en el número será el precio de la nafta y la suba del dólar

La evolución de la inflación durante julio estará marcada por dos variables que los analistas consideran determinantes: los aumentos en los precios de los combustibles y el comportamiento del dólar. Ambos factores tienen un impacto directo e indirecto sobre el costo de bienes y servicios y serán seguidos de cerca por el mercado para evaluar si la desaceleración de los últimos meses logra sostenerse.

En el caso de los combustibles, las petroleras aplicaron nuevos incrementos en los surtidores como consecuencia de la actualización de impuestos, las variaciones en el precio internacional del petróleo y el movimiento del tipo de cambio. La suba de la nafta no solo afecta el bolsillo de los automovilistas, sino que también repercute en los costos de transporte y logística, lo que puede trasladarse a los precios finales de numerosos productos.

Otro de los factores bajo observación es la cotización del dólar. Un aumento del tipo de cambio suele encarecer los bienes importados y los insumos utilizados por la industria, además de generar expectativas de mayores aumentos de precios. Por ese motivo, las consultoras consideran que la estabilidad cambiaria será un elemento clave para contener la inflación durante el mes.

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A estos factores se suman los habituales ajustes de tarifas, cuotas de medicina prepaga, alquileres y otros servicios regulados, que también influyen en el índice general de precios al consumidor.

En este contexto, economistas y consultoras privadas monitorean la evolución de las principales variables para estimar el dato de inflación de julio. Si bien algunas proyecciones mantienen expectativas de una inflación moderada, advierten que la dinámica del precio de los combustibles y del dólar será decisiva para determinar el resultado final del mes.

El dato oficial será difundido en las próximas semanas y permitirá conocer si el proceso de desaceleración inflacionaria logra consolidarse o si las presiones derivadas de los costos y del mercado cambiario vuelven a reflejarse en el nivel general de precios.