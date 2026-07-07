Alerta vapeadores: buscan advertir sobre los riesgos, ¿cuáles son?

El uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores continúa en aumento, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes, lo que encendió las alarmas de las autoridades sanitarias y de especialistas en salud pública. Diversas campañas de concientización buscan advertir sobre los riesgos que estos dispositivos pueden representar para el organismo, incluso cuando son promocionados como una alternativa menos perjudicial que el cigarrillo tradicional.

Los vapeadores funcionan mediante el calentamiento de un líquido que suele contener nicotina, saborizantes y otras sustancias químicas, generando un aerosol que es inhalado por el usuario. Aunque no producen la combustión del tabaco, esto no significa que sean inocuos.

Entre los principales riesgos para la salud se encuentra la adicción a la nicotina, una sustancia altamente adictiva que puede afectar el desarrollo del cerebro en adolescentes y jóvenes. Además, la exposición prolongada a los componentes del aerosol puede provocar irritación de las vías respiratorias, tos persistente, bronquitis y una disminución de la función pulmonar.

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Especialistas también advierten que algunos líquidos para vapeo contienen compuestos potencialmente tóxicos, como metales pesados, partículas ultrafinas y sustancias químicas que, al calentarse, pueden generar productos nocivos para el organismo. En determinados casos se han registrado lesiones pulmonares graves asociadas al uso de cigarrillos electrónicos, especialmente cuando se emplean líquidos de origen desconocido o modificados.

Otro motivo de preocupación es que el vapeo puede convertirse en una puerta de entrada al consumo de productos con nicotina y, posteriormente, al cigarrillo convencional, sobre todo entre los adolescentes que nunca habían fumado.

Las autoridades sanitarias recomiendan evitar el uso de estos dispositivos, especialmente en menores de edad, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Asimismo, insisten en que quienes desean dejar de fumar consulten a un profesional de la salud para acceder a tratamientos con eficacia demostrada, en lugar de recurrir al vapeo como método de cesación sin supervisión médica.

El mensaje de las campañas de prevención es claro: aunque los cigarrillos electrónicos pueden exponer a los usuarios a menos sustancias tóxicas que el cigarrillo convencional, no son seguros y su uso conlleva riesgos que la evidencia científica continúa documentando.