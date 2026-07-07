Cayó el uso de la tarjeta de crédito y débito

Según el informe de pagos minoristas publicados por el Banco Central, disminuyeron un 7% interanual los pagos con débito, mientras que el volumen de transacciones bajó 13,9%. Con tarjeta de crédito, en tanto, hubo una caída del 6% interanual en cantidades, y de 13,3% en montos reales, pero el descenso más grande se produjo en el pago en cuotas.

Las transacciones en ese sentido se desplomaron un 19,4%. En tanto, el uso de tarjeta en un pago cayó 3,9%, de esta forma la participación de las tarjetas en los pagos cayó frente a las transferencias cuenta a cuenta que ya representan más de la mitad de los pagos minoristas.

Por otro lado, según el Banco Central, la morosidad en las familias representó 12,1% y estuvo concentrada en préstamos personales y tarjetas.

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Los especialistas agregan que esta situación generó una disminución en la circulación de tarjetas, ya que cuando una persona no paga el mínimo en dos resúmenes consecutivos, el banco bloquea la tarjeta y la da de baja.

Por otro lado, la financiación de la familia se cortó el consumo masivo no repunta, las tasas de morosidades siguen en aumento y esta la situación deja a las familias fuera de la posibilidad de seguir refinanciando.