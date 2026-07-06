La Bolsa de Comercio de Rosario espera otra gran cosecha, aunque advirtió por la llegada de "El Niño"

La Bolsa de Comercio de Rosario, que sigue muy de cerca la producción agropecuaria, sostiene que la lluvia prevista desde septiembre hasta febrero al menos será una muy buena situación y momento para la producción agropecuaria.

El informe señala que el clima va a favorecer la producción agrícola, no obstante los especialistas llaman a seguir de cerca el riesgo de exceso hídrico hacia la cosecha es decir las producciones sobre todo la soja que necesita agua y calor tendría muy buena producción al igual que el maíz, pero después en el momento de cosechar, quizás los campos están bajo el agua, así que hay que trabajar en el drenaje con los canales y los arroyos.

La perspectiva para la próxima campaña agrícola es alentadora, aunque no está exenta de riesgos.

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De acuerdo con el reporte, las actuales proyecciones muestran un escenario favorable para cultivos como la soja y el maíz, gracias a una mayor disponibilidad de agua en comparación con años anteriores y a mejores perspectivas productivas en gran parte de la región agrícola.

No obstante, la entidad señaló que el avance de El Niño podría modificar las condiciones climáticas previstas. Si bien este fenómeno suele favorecer las precipitaciones en buena parte de la región pampeana, también puede provocar excesos de lluvias, anegamientos e inundaciones que afecten el desarrollo de los cultivos, las labores de siembra y cosecha y la logística del transporte.

El informe remarcó que será fundamental realizar un seguimiento permanente de la evolución del clima, ya que la intensidad y la distribución de las precipitaciones definirán buena parte del resultado final de la campaña.

En ese sentido, los especialistas indicaron que un régimen de lluvias equilibrado permitiría consolidar las altas expectativas de producción. En cambio, eventos extremos, tanto por exceso como por déficit hídrico en determinadas zonas, podrían reducir los rendimientos esperados.

La Bolsa de Comercio sostuvo que, pese a estas incertidumbres, el panorama general continúa siendo positivo y que una buena campaña agrícola tendría un impacto favorable sobre las exportaciones, el ingreso de divisas y la actividad económica vinculada al sector agroindustrial.

Finalmente, la entidad recomendó a los productores mantenerse atentos a las actualizaciones de los pronósticos meteorológicos y planificar las tareas de manejo de acuerdo con la evolución de las condiciones climáticas, con el objetivo de minimizar los riesgos asociados al fenómeno El Niño.