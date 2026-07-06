"Gus", el esqueleto de dinosaurio más conservado

Un ejemplar de dinosaurio que sorprende por su extraordinario estado de conservación se convirtió en una de las mayores atracciones para paleontólogos y aficionados de todo el mundo. Se trata de “Gus”, un fósil considerado entre los esqueletos de dinosaurio mejor preservados jamás encontrados, ya que conserva prácticamente la totalidad de su estructura ósea y aporta información invaluable sobre cómo eran estos animales hace millones de años.

Gus corresponde a un Triceratops horridus, una especie herbívora que vivió durante el período Cretácico tardío, hace aproximadamente 67 millones de años, poco antes de la extinción masiva de los dinosaurios.

El esqueleto fue descubierto en el estado de Dakota del Sur, Estados Unidos, una región reconocida por la abundancia de fósiles de dinosaurios. Tras un largo trabajo de excavación, limpieza y restauración, los especialistas comprobaron que el ejemplar conservaba cerca del 85% de sus huesos originales, un porcentaje excepcional para un animal de semejante tamaño.

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Actualmente, Gus forma parte de la colección permanente del Museo de Historia Natural de Londres, en el Reino Unido, donde se exhibe como una de las piezas más destacadas de la institución. El montaje permite apreciar sus enormes cuernos, el característico volante óseo que protegía su cuello y un esqueleto de más de siete metros de longitud.

Los investigadores destacan que la excelente conservación del fósil permitió estudiar con gran precisión aspectos de la anatomía del Triceratops, como la forma de sus extremidades, el desarrollo del cráneo y posibles lesiones sufridas durante su vida. Estos datos ayudan a comprender mejor el comportamiento, el crecimiento y la evolución de una de las especies más emblemáticas del final de la era de los dinosaurios.

El proceso de preparación del fósil demandó años de trabajo especializado. Cada hueso fue limpiado cuidadosamente para eliminar los sedimentos sin dañarlo y luego se reconstruyó la posición original del animal mediante estudios anatómicos y comparaciones con otros ejemplares.

La exhibición de Gus también busca acercar la paleontología al público general. Junto al esqueleto se presentan recreaciones de cómo habría lucido el dinosaurio en vida, información sobre el ecosistema que habitaba y explicaciones sobre el impacto del asteroide que provocó la extinción de la mayoría de las especies de dinosaurios hace unos 66 millones de años.

Gracias a su excepcional estado de conservación, Gus continúa siendo una referencia para la investigación científica y una de las piezas más admiradas por los visitantes del museo, que lo consideran un verdadero tesoro de la historia natural.