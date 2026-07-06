La ONU advirtió por los efectos de "El Niño", en todo el mundo.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó una nueva advertencia sobre las consecuencias que podría provocar el fenómeno climático de El Niño en distintas regiones del planeta. El organismo alertó que la combinación de este evento natural con el calentamiento global de origen humano aumenta el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos, con impactos sobre la seguridad alimentaria, el acceso al agua, la salud y la economía.

Según la ONU, El Niño puede intensificar las temperaturas globales y modificar los patrones habituales de lluvias y sequías. Esto se traduce en una mayor probabilidad de inundaciones en algunas zonas, mientras que otras podrían sufrir sequías prolongadas, incendios forestales y pérdidas en la producción agrícola.

El organismo instó a los gobiernos a reforzar los sistemas de alerta temprana y a preparar medidas de adaptación para reducir los efectos sobre las poblaciones más vulnerables. También pidió fortalecer la cooperación internacional para responder a posibles emergencias humanitarias derivadas de eventos climáticos extremos.

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La advertencia pone especial énfasis en el impacto que El Niño puede tener sobre los países en desarrollo, donde millones de personas dependen de la agricultura y cuentan con menor capacidad para enfrentar desastres naturales. En esos casos, las alteraciones del clima pueden provocar escasez de alimentos, aumento de enfermedades transmitidas por el agua y desplazamientos de población.

Los especialistas recuerdan que El Niño es un fenómeno natural que consiste en el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. Aunque ocurre de manera periódica, sus efectos pueden variar en intensidad y verse agravados por el cambio climático.

La ONU señaló que la preparación anticipada es clave para reducir los daños y proteger vidas, por lo que instó a los países a invertir en infraestructura resiliente, sistemas de monitoreo climático y planes de respuesta ante emergencias.

Si bien no todas las regiones experimentarán las mismas consecuencias, el organismo subrayó que el alcance global de El Niño exige una planificación coordinada y una vigilancia constante para minimizar sus efectos sobre las personas, los ecosistemas y las actividades económicas.