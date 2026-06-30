"Super Niño": advierten por las inundaciones a partir de septiembre en la región

Los especialistas en meteorología y climatología siguen de cerca la evolución del fenómeno conocido como “Super Niño”, una versión de gran intensidad del evento climático El Niño, que podría comenzar a influir sobre las condiciones del tiempo en Sudamérica durante los próximos meses. De acuerdo con distintos análisis, su desarrollo podría incrementar el riesgo de lluvias superiores a lo normal e inundaciones en varias regiones a partir de septiembre.

El Niño es un fenómeno natural que se produce por un calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. Ese aumento de la temperatura modifica la circulación atmosférica y altera los patrones de lluvia y temperatura en diferentes partes del mundo.

Cuando ese calentamiento alcanza una intensidad excepcional, algunos especialistas utilizan el término “Super Niño” para describir un episodio particularmente fuerte, capaz de generar impactos más marcados que los de un evento convencional. Entre sus efectos más frecuentes se encuentran precipitaciones abundantes, tormentas intensas y crecidas de ríos en algunas regiones, mientras que otras pueden experimentar sequías prolongadas.

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En Argentina, los eventos intensos de El Niño suelen estar asociados a un aumento de las lluvias en gran parte del centro y noreste del país, especialmente durante la primavera y el verano. Esto puede favorecer la recuperación de reservas de agua para la producción agropecuaria, pero también elevar el riesgo de anegamientos, desbordes de cursos de agua e inundaciones en zonas vulnerables.

Los expertos advierten que, si las proyecciones se mantienen, desde septiembre podrían registrarse precipitaciones por encima de los valores habituales en distintas provincias. Sin embargo, aclaran que no todas las regiones experimentarán los mismos efectos y que la intensidad de las lluvias dependerá de la interacción de otros factores atmosféricos.

Ante este panorama, los organismos meteorológicos recomiendan seguir los pronósticos oficiales y las alertas tempranas para conocer la evolución del fenómeno y tomar las medidas preventivas necesarias en caso de lluvias intensas o tormentas severas.

Si bien el posible desarrollo de un Super Niño genera preocupación por el riesgo de inundaciones, los especialistas recuerdan que los pronósticos estacionales indican tendencias generales y no permiten anticipar con exactitud cuándo o dónde ocurrirá un evento extremo. Por ello, será fundamental monitorear la evolución de las condiciones climáticas durante las próximas semanas.