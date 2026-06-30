Todos los aumentos que llegan en julio: prepagas, alquileres, transporte y tarifas.

Con el comienzo de julio, los bolsillos de los argentinos volverán a sentir el impacto de una nueva ronda de incrementos en distintos servicios y gastos habituales. Prepagas, alquileres, transporte público y tarifas forman parte de la lista de rubros que tendrán actualizaciones durante el mes, en un contexto en el que las familias continúan ajustando sus presupuestos.

Uno de los aumentos más importantes será el de las empresas de medicina prepaga, que aplicarán nuevos ajustes en las cuotas de acuerdo con la política de actualización definida por cada compañía. Los incrementos también alcanzarán a los copagos en aquellos planes que contemplen este sistema.

Los alquileres también registrarán modificaciones para miles de inquilinos. Quienes deban renovar contratos o tengan acuerdos con actualizaciones periódicas verán reflejados nuevos valores según el índice establecido en cada contrato, ya sea por inflación, por el Índice de Contratos de Locación (ICL) en los contratos vigentes bajo la normativa anterior o mediante el mecanismo pactado entre las partes en los contratos más recientes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El transporte público también tendrá modificaciones en algunas jurisdicciones del país. Los usuarios deberán estar atentos a las actualizaciones en las tarifas de colectivos, trenes y subtes, que dependerán de las decisiones adoptadas por los gobiernos nacional, provinciales o municipales.

Otro de los rubros que tendrá ajustes es el de las tarifas de los servicios públicos. En distintos puntos del país se esperan nuevas actualizaciones en las facturas de electricidad, gas y agua, como parte de los esquemas de recomposición tarifaria que vienen aplicándose durante los últimos meses.

A estos incrementos se suman otros gastos habituales que pueden experimentar variaciones durante julio, como los combustibles, los servicios de telefonía, internet y televisión por cable, dependiendo de las decisiones de las empresas prestadoras y de la evolución de los costos del sector.

Frente a este escenario, especialistas en economía doméstica recomiendan revisar los gastos mensuales, controlar los consumos y planificar el presupuesto familiar para afrontar un nuevo mes con aumentos en varios de los principales servicios.

El inicio de julio vuelve a mostrar cómo las actualizaciones de precios impactan sobre el costo de vida, obligando a hogares y comercios a reorganizar sus cuentas en un contexto de cambios permanentes en la economía.