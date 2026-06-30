Alertan por estafas en Instagram: ¿cómo operan estos grupos delictivos?

Las redes sociales incrementaron su popularidad en los últimos años y una de ellas es Instagram que se lanzó hace 13 y según datos estiman que para el 2026 contará con 1,5 mil millones de usuarios. Pero en paralelo a las redes, los ciberdelincuentes también crecen y se actualizan. Por eso es importante proteger nuestras redes para evitar ser víctimas de estos ataques virtuales.

En internet existen millones de cuentas y perfiles falsos, de los cuales podemos recibir una estafa. En primer lugar, están los bots que son creados para crecer en la categoría de seguidores, pero no son personas reales. La información que presentan es falsa.

Hay herramientas para chequear esos perfiles como FaceCheck, HypeApp, auditor, entre otros.

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El segundo punto es la creación de cuentas con nombres muy similares a las cuentas verificadas, que hasta incluyen el logo de la marca elegida.

A raíz de esto, muchas entidades bancarias vieron suplantada su identidad. El indicador sobre si una cuenta es falsa es la diferencia entre la cantidad de seguidores y perfiles seguidos. Las cuentas falsas muchas veces tienen pocos seguidores.

Por último, están las cuentas que tienen beneficios exclusivos o premios que llaman atención con el propósito de encontrar nuevas víctimas. La persona entrega sus datos personales y en algunos casos hasta dinero.