Ola de frío: ¿A cuánto poner el aire acondicionado para calefaccionar los ambientes?

El aire acondicionado con fines de calentamiento se consolidó como una alternativa para quienes no cuentan con sistemas tradicionales.

Los especialistas recomiendan configurar el aire acondicionado en invierno entre 20 y 22 grados para lograr un equilibrio entre el confort térmico y eficiencia energética.

El cuidado del aire acondicionado no depende solo del ajuste de la temperatura, también existen otros factores, como la dirección del flujo de aire caliente, orientar las salidas de aire hacia abajo maximiza la distribución eficiente del calor evitando su acumulación en el techo y favoreciendo una temperatura homogénea.

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También se puede establecer una programación inteligente con horarios concretos para el encendido y apagado.

En esa línea, muchos equipos modernos tienen una función que ajusta automáticamente la potencia y el ritmo del compresor para mantener el confort con un consumo mínimo.

Los especialistas agregan que el mantenimiento del aire condicionado es vital para asegurar su eficiencia es por eso que se recomienda cierre de puertas y ventanas cuando el equipo está en funcionamiento, también la revisión y limpieza periódica de filtros.

Por otro lado, la adaptación de la temperatura nocturna para favorecer el descanso y reducir el consumo también es importante.