Alerta por una "bomba polar": ¿podría nevar en la ciudad de Buenos Aires?

Una intensa irrupción de aire frío mantiene en alerta a gran parte del país y volvió a instalar una pregunta que cada invierno despierta curiosidad entre los argentinos: ¿podría nevar en la ciudad de Buenos Aires? El fenómeno, al que popularmente se lo denomina “bomba polar”, está provocando un marcado descenso de las temperaturas, heladas generalizadas y condiciones meteorológicas extremas en distintas provincias.

Aunque el término “bomba polar” no es una denominación técnica utilizada por los servicios meteorológicos, suele emplearse para describir el ingreso de una masa de aire de origen antártico que produce una caída brusca de las temperaturas en muy poco tiempo. Este tipo de eventos puede estar acompañado por fuertes vientos, sensación térmica muy baja y nevadas en zonas donde habitualmente no son frecuentes.

En los últimos días, gran parte del territorio argentino registró temperaturas mínimas bajo cero, con intensas heladas que afectaron especialmente al centro y sur del país. Incluso algunas localidades de la provincia de Buenos Aires volvieron a cubrirse de nieve o aguanieve, un fenómeno poco habitual para esa región.

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Ante este escenario, muchos se preguntan si la nieve podría llegar a la Ciudad de Buenos Aires. Los especialistas explican que, para que eso ocurra, no alcanza con que haga mucho frío. También es necesario que exista suficiente humedad y precipitaciones al mismo tiempo que las temperaturas se mantengan cercanas o por debajo de los 0 °C tanto en superficie como en distintos niveles de la atmósfera.

Por el momento, los pronósticos no indican que esas condiciones se combinen de manera favorable sobre la Capital Federal. Si bien se espera la continuidad del frío intenso durante los próximos días, las probabilidades de una nevada en la ciudad siguen siendo muy bajas.

La última nevada significativa en la Ciudad de Buenos Aires ocurrió el 9 de julio de 2007, un acontecimiento histórico que sorprendió a millones de personas y dejó imágenes que todavía hoy permanecen en la memoria colectiva. Desde entonces, solo se registraron episodios aislados de aguanieve en algunos sectores del Área Metropolitana, sin llegar a convertirse en una nevada generalizada.

Los meteorólogos recomiendan seguir los informes oficiales y tomar precauciones ante las bajas temperaturas, especialmente en niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad. También aconsejan proteger a las mascotas, revisar los sistemas de calefacción y extremar los cuidados al conducir en rutas donde puedan producirse heladas o formación de hielo sobre la calzada.

Mientras el frío polar continúa avanzando sobre el país, la posibilidad de volver a ver copos de nieve en la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo, por ahora, una expectativa más ligada al deseo y a un fenómeno excepcional que a los pronósticos meteorológicos.

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