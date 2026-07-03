Encuentran una jarra con monedas de 1800 años de antiguedad.

Un sorprendente hallazgo arqueológico permitió descubrir una jarra de cerámica que contenía decenas de monedas de casi 1.800 años de antigüedad, un tesoro que ofrece nuevas pistas sobre la vida cotidiana, el comercio y la economía durante la época del Imperio romano.

El descubrimiento fue realizado durante trabajos de excavación en un sitio de interés histórico, donde los arqueólogos encontraron el recipiente enterrado y en un notable estado de conservación. En su interior había numerosas monedas de bronce y otras aleaciones acuñadas entre los siglos II y III d.C.

Según explicaron los especialistas, este tipo de hallazgos suele estar relacionado con personas que ocultaban sus ahorros en momentos de conflictos, crisis económicas o invasiones, con la intención de recuperarlos más adelante. Sin embargo, por diferentes circunstancias, nunca regresaban por ellos, permitiendo que permanecieran enterrados durante siglos.

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Tras el descubrimiento, las monedas fueron trasladadas a un laboratorio para ser limpiadas, catalogadas y sometidas a distintos estudios de conservación. Los expertos analizarán las inscripciones, los retratos de los emperadores y las marcas de acuñación para determinar con mayor precisión su origen y el período exacto al que pertenecen.

Los arqueólogos destacaron que, más allá del valor material del tesoro, el hallazgo tiene una enorme importancia científica, ya que puede aportar información sobre las rutas comerciales, la circulación monetaria y los acontecimientos históricos que marcaron la región hace casi dos milenios.

Una vez concluidos los trabajos de restauración e investigación, las autoridades prevén que la jarra y parte de las monedas sean exhibidas en un museo, para que el público pueda conocer de cerca uno de los descubrimientos arqueológicos más relevantes de los últimos tiempos y comprender mejor la historia de la antigua civilización romana.