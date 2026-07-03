¿Qué número anticipan las consultoras de inflación?

Las principales consultoras privadas proyectan que la inflación de junio se ubicará por debajo del 2% mensual, consolidando la desaceleración de los precios que comenzó en los últimos meses. De confirmarse estas estimaciones, el índice marcaría uno de los registros mensuales más bajos de los últimos años.

Los relevamientos realizados por distintas firmas de análisis económico muestran una proyección que oscila entre el 1,7% y el 2%, impulsada por una menor presión sobre los precios de los alimentos, la estabilidad del tipo de cambio oficial y una desaceleración en varios rubros del consumo masivo.

Entre los factores que contribuyeron a moderar la inflación figuran la estabilidad cambiaria, el menor ritmo de actualización de algunos precios regulados y una dinámica más contenida en alimentos y bebidas, uno de los componentes con mayor incidencia en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

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No obstante, los economistas advierten que algunos servicios continuaron registrando aumentos por encima del promedio, entre ellos las cuotas de medicina prepaga, educación, alquileres y ciertos servicios públicos, lo que impide una desaceleración aún más pronunciada.

Si el dato oficial confirma una inflación inferior al 2%, representará un nuevo paso en el proceso de desaceleración que busca consolidar el Gobierno. Sin embargo, los analistas señalan que el desafío de los próximos meses será sostener esta tendencia sin que se produzcan nuevos desequilibrios cambiarios o ajustes de precios regulados que puedan volver a acelerar el índice.

El dato definitivo será informado por el organismo oficial de estadísticas durante la primera quincena de julio y permitirá conocer si las proyecciones de las consultoras se cumplen y si la inflación continúa en una senda descendente.