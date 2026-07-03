Cuáles son los cuidados que hay que tener para evitar las intoxicaciones con monóxido de carbono

Con la llegada del frío aumenta el uso de las estufas en los distintos ambientes, es por eso que la Asociación de Distribuidores de Gas brinda consejos para prevenir accidentes y actuar ante la presencia del monóxido de carbono, esta sustancia tóxica no tiene olor, sabor y color, por eso es fundamental que los artefactos estén instalados por un gasista matriculado, y mantener bien ventilados los ambientes.

Los especialistas aconsejan controlar y verificar que las llamas de los quemadores sean de color azul, no utilizar estufas para secar prendas. También se aconseja nunca usar las hornallas y el horno para calefaccionar los ambientes, verificar el cierre correcto de las canillas de agua caliente, especialmente durante la noche para evitar el funcionamiento continuo de calefones.

Los expertos recomiendan utilizar artefactos aprobados por el ENARGAS, revisar las instalaciones internas de gas del hogar por medio de un gasista matriculado.

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Los síntomas de intoxicación con monóxido de carbono son similares a los de una gripe o malestar estomacal. La gravedad de estos síntomas dependen del tiempo de la exposición y su concentración en el ambiente. En casos avanzados puede provocar la muerte de la persona. Lo que se debe hacer es evitar ante una urgencia es una rápida intervención de la persona damnificada. Abrir las ventanas y puertas para permitir una rápida ventilación del lugar, aflojar las partes de la ropa que presionan el cuerpo como la corbata, camisa o cinturón, llamar a emergencias para que se trasladen de inmediato al lugar.