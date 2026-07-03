Quién es el guía que murió al caer 150 metros por sacarse una selfie.

Un guía turístico perdió la vida tras caer desde un acantilado durante una excursión en Río de Janeiro, Brasil, mientras intentaba tomarse una selfie. El accidente ocurrió en el sendero Pedra do Macaco, donde un grupo realizaba el recorrido.

Según la información disponible, el guía subió hasta una zona elevada para tomarse una fotografía, pero cuando intentaba descender perdió el equilibrio y cayó aproximadamente 150 metros.

De acuerdo con medios internacionales, la víctima fue identificada como Caio Rocha Aguiar Arrabal, de 44 años. El hombre acompañaba a un grupo de excursionistas que realizaba por primera vez el recorrido.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según el mismo medio, la Policía Militar recibió el reporte de auxilio tras la caída registrada. Matheus Moura, instructor de rescate de la Defensa Civil de Maricá, se encontraba cerca del lugar cuando ocurrió el accidente y colaboró con el Cuerpo de Bomberos durante las labores de búsqueda.

El rescatista indicó que las maniobras fueron complejas debido al terreno. Sin embargo, cuando los equipos lograron llegar hasta la víctima, esta ya había fallecido.