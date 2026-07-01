Esta semana llega una fuerte ola polar al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que trae temperaturas mínimas de entre 0°C a 8°C. Debido a esto, muchas casas tienden a permanecer cerradas y se suelen utilizar las estufas, pero es importante incorporar distintas medidas para prevenir una intoxicación por monóxido de carbono.

Este es un gas muy tóxico que no tiene olor, color o sabor, por lo que puede pasar inadvertido en el ambiente. En caso de no tomar las medidas preventivas correspondientes, se presentarán síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas, somnolencia o debilidad, incluso puede llegar a causar la muerte. Al aparecer dichos síntomas, será necesario ventilar inmediatamente el lugar, salir al exterior y consultar con un profesional de la salud.

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Medidas para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

La seguridad del hogar no solo depende del buen funcionamiento de los equipos, sino también de los hábitos incorporados diariamente para cuidar los mismos. Debido a esto, la empresa de gas Camuzzi comparte algunos consejos para cuidarse del monóxido de carbono de las estufas y protegerse del frío correctamente:

–Mantener siempre libres las rejillas de ventilación y no obstruirlas.

–Verificar periódicamente que la llama de los artefactos sea de color azul. Si presenta tonalidades amarillas o anaranjadas, puede indicar un funcionamiento inadecuado.

–No utilizar hornallas ni hornos para calefaccionar ambientes.

–Ventilar los ambientes diariamente, incluso durante los días más fríos.

–Revisar que los conductos de evacuación de gases se encuentren despejados y en buen estado.

El monóxido de carbono es un gas muy tóxico que no tiene olor, color o sabor, por lo que puede pasar inadvertido en el ambiente.

Estas medidas no solo contribuyen a la seguridad del hogar y el cuidado de la salud, sino que también permiten optimizar el consumo energético durante los meses de mayor demanda. Un equipo que funciona correctamente, favorece un uso más eficiente de la energía.

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Por el contrario, prácticas como obstruir rejillas de ventilación, calefaccionar ambientes con hornallas o descuidar el estado de los conductos pueden afectar al rendimiento de los equipos.

Las recomendaciones del ENARGAS

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) también da algunos consejos para prevenir accidentes por inhalación de monóxido de carbono, entre los que apunta:

- Hacé revisar una vez al año los artefactos de gas por un gasista matriculado, preferentemente cuando bajan las temperaturas.

- Colocá rejillas de ventilación permanentes. Son obligatorias para todo artefacto de cámara abierta.

- La llama del gas siempre tiene que ser azul. Si es amarilla, anaranjada o roja tu artefacto de gas está funcionando mal.

- Chequeá siempre que los conductos de evacuación de gases no estén rotos o tengan obstrucciones.

- Llamá siempre a un gasista matriculado para que revise los artefactos de gas y las ventilaciones de tu hogar.

- Las hornallas y los hornos no son para calefaccionar. Eso es peligroso.

- Si tenés un detector de monóxido de carbono, activalo siempre.

- Mantené las hornallas de la cocina limpias de líquidos y alimentos porque eso obstruye los quemadores y genera una mala combustión.

- Aprovechá al máximo la capacidad calórica de los artefactos, no los tapés con cortinas ni muebles.

- Los artefactos de gas instalados en baños o dormitorios sólo deben ser de tiro balanceado.

- Dejá siempre una rendija abierta; es importante que haya circulación libre de aire desde el exterior.

- Si vas a habitar una vivienda que ha permanecido cerrada por mucho tiempo, hacé revisar las instalaciones internas por un gasista matriculado.

JSM / lr