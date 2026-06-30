La Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitan este martes 30 de junio bajo condiciones de fuerte estabilidad atmosférica y un marcado ambiente invernal. Las primeras horas de la jornada consolidan el escenario de bajas temperaturas con registros acordes al invierno rioplatense.

De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo se mantendrá mayormente despejado, brindando buenas condiciones de visibilidad para todo el conglomerado urbano.

Subtítulo: Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy martes 30 de junio

Para la Ciudad de Buenos Aires, el organismo oficial prevé una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 13°C. El ambiente se presentará mayormente soleado durante la tarde, con una humedad promedio que se posicionará en torno al 73%.

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Clima martes 30 de junio

En las distintas zonas del Gran Buenos Aires, especialmente en los sectores periféricos, las marcas térmicas se sintieron aún más rigurosas durante el amanecer, con térmicas que rozaron los 5°C debido al enfriamiento radiativo. No se esperan lluvias en toda la región metropolitana, ya que la probabilidad de precipitaciones diurnas se mantiene en 0%.

Los vientos predominarán desde el noreste a una velocidad promedio de 7km/h, lo que generará un leve alivio hacia las horas centrales de la tarde. Hacia la noche, las ráfagas se mantendrán calmas, rotando levemente hacia el sector este con una nubosidad prácticamente nula.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana del organismo nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para la provincia de Misiones. Las zonas afectadas esperan lluvias localmente fuertes, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo a partir de la tarde.

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Por fuera de este sistema de mal tiempo en el extremo noreste, un potente centro de alta presión domina la franja central del territorio nacional. Esta configuración física asegura cielos limpios y condiciones estables en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

En la región patagónica, el ingreso de una masa de aire de origen polar mantiene temperaturas bajo cero en Santa Cruz y Tierra del Fuego, con vientos moderados del sector oeste.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

Las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional indican un cambio de circulación para el miércoles 1 de julio. Se anticipa una rotación de vientos hacia el sector sur a una velocidad que aumentará hasta las 14km/h, lo que provocará un marcado descenso térmico con una mínima de 3°C y una máxima de 12°C.

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Para el jueves 2 de julio, el ambiente se consolidará aún más frío en el AMBA. Se prevé un cielo mayormente soleado pero con una temperatura máxima que apenas alcanzará los 9°C, manteniéndose la mínima en los 3°C con fuerte presencia de viento sur.

La tendencia hacia el fin de semana largo muestra un panorama de nubosidad variable. El viernes 3 de julio persistirá el aire polar con valores térmicos estancados entre los 3°C y los 9°C, consolidando una de las semanas más frías del año.