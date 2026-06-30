"La marca Bolsonaro está erosionada", aseguró un periodista brasileño en "QR!" tras la visita de Flavio Bolsonaro a Javier Milei

La visita de Flavio Bolsonaro a la Argentina y su encuentro con el presidente Javier Milei generaron repercusiones tanto en el plano político como electoral en Brasil. Durante una entrevista emitida en el programa "QR!", de Canal E, el periodista Darío Pignotti, corresponsal en ese país, aseguró que el hijo del expresidente atraviesa un momento de desgaste y busca reposicionarse de cara a las elecciones.

Según explicó, la foto con Milei debe leerse en el contexto de una campaña en la que Bolsonaro perdió terreno en las encuestas frente al presidente Lula da Silva y necesita recuperar centralidad.

Pignotti sostuvo que la visita a Buenos Aires respondió a una estrategia política. "Flavio Bolsonaro escogió un breve exilio electoral en Argentina para encontrar algún motivo de noticias favorables", afirmó.

El periodista explicó que el dirigente de la extrema derecha brasileña enfrenta un escenario más complejo que meses atrás, cuando lideraba algunos sondeos de opinión.

Los dos hechos que complicaron a Flavio Bolsonaro

Durante la entrevista, Pignotti señaló que el retroceso electoral del senador brasileño se explica principalmente por dos episodios recientes.

El primero fue su viaje a Estados Unidos, donde mantuvo reuniones con el presidente Donald Trump y promovió un aumento de los aranceles a las exportaciones brasileñas, una medida que finalmente fue aplicada y generó críticas dentro de Brasil.

El segundo fue la difusión de una grabación en la que, según relató el periodista, Flavio Bolsonaro solicitaba una importante suma de dinero a un banquero investigado por una de las mayores presuntas estafas financieras de las últimas décadas.

El apodo que marcó la campaña

Durante el intercambio, los conductores también hicieron referencia al apodo "Tariflavio", surgido tras el respaldo del dirigente brasileño a los nuevos aranceles estadounidenses.

Milei canceló su viaje a la cumbre del Mercosur y recibió a Flávio Bolsonaro

Pignotti explicó que el sobrenombre fue impulsado por sectores vinculados al Partido de los Trabajadores (PT) y que rápidamente ganó espacio en la campaña electoral.

Según sostuvo, el impacto fue especialmente fuerte porque la medida afectó a sectores empresariales de Brasil, incluidos grupos económicos que históricamente respaldaron al bolsonarismo.

La situación judicial de los Bolsonaro

El periodista también repasó la situación de la familia Bolsonaro y aseguró que los problemas judiciales afectan la imagen del espacio político.

Recordó que Jair Bolsonaro permanece con prisión domiciliaria tras ser condenado por su participación en el intento de golpe de Estado y reveló que, tiempo atrás, había solicitado asilo político en la Argentina mediante una carta dirigida a Javier Milei.

Además, señaló que Eduardo Bolsonaro también enfrenta complicaciones judiciales mientras desarrolla actividades políticas en Estados Unidos, donde actúa como uno de los principales referentes internacionales del bolsonarismo.

¿La marca Bolsonaro sigue siendo competitiva?

Consultado sobre el futuro electoral del espacio, Pignotti consideró que el liderazgo de la familia continúa siendo competitivo, aunque admitió que muestra señales de desgaste. "La marca Bolsonaro está erosionada", sostuvo.

Sin embargo, aclaró que ese deterioro no significa el final del movimiento político, ya que continúa conservando una base importante de apoyo en Brasil.

El factor Michelle Bolsonaro

En el cierre de la entrevista, el periodista también se refirió al rol de Michelle Bolsonaro, ex primera dama de Brasil.

Según explicó, su influencia dentro del electorado evangélico sigue siendo uno de los principales activos del bolsonarismo, aunque advirtió que las tensiones familiares entre Michelle y los hijos de Jair Bolsonaro también comenzaron a impactar en la imagen pública del espacio.

Para Pignotti, ese conflicto interno se suma al complejo panorama judicial y político que enfrenta la familia Bolsonaro en la antesala de una nueva elección presidencial.

LB