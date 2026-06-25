Michelle Bolsonaro y el candidato presidencial Flavio Bolsonaro protagonizaron una feroz reyerta política

(San Pablo).- A Michelle Bolsonaro, ex primera dama brasileña, le cuesta aceptar la soberbia machista de los hijos de su marido, el ex presidente Jair Bolsonaro. La hiere especialmente la altanería presuntuosa del senador Flavio, precandidato del Partido Liberal (PL) para las elecciones presidenciales de octubre próximo. Los cruces entre ambos ya se habían iniciado en 2025, aunque sin trascender al exterior. Pero explotaron al comienzo de esta semana cuando el parlamentario menospreció a su madrastra al decir de ella que “no entiende nada de política”, y Michelle le replicó con términos que lo expuso como “sexista” y “autoritario”.

La esposa de Jair Bolsonaro hizo público, a través de un video, lo que hasta el momento era una crisis latente en la familia y en el partido. Michelle destacó, en ese mensaje, que Flavio fue "muy duro" con respecto a ella, que le faltó al respeto en una comunicación telefónica y que le exigió que se mantenga al margen las decisiones del partido dado que "llegó ayer" a la vida política y "no entiende nada del asunto". Para ella, estas expresiones de su hijastro dan cuenta del “maltrato” y “humillación” a la que fue sometida.

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La respuesta del candidato de ultraderecha reveló de hecho que, efectivamente, desdeñaba el papel de Michelle dentro del PL, que tuvo la iniciativa de crear la rama femenina. Flavio decidió entonces publicar su respuesta a las recriminaciones de la ex primera dama. Entre risas, en un video, dijo que justo ese día jugaba la selección brasileña por la Copa del Mundo, y por consiguiente “nadie ni nada” podría apartarlo de la pantalla de TV.

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Una de las grandes divergencias que expuso públicamente la esposa del ex mandatario fue el rechazo del senador Flavio a que mujeres del Partido Liberal disputen un escaño en el Senado. Según ella quedó claro que el parlamentario buscaba “desgastar” candidaturas femeninas como las de Bia Kicis, Carol de Toni y Priscila Costa; todas ellas militantes de la primera hora del bolsonarismo. La crisis creada alrededor de este tema se transformó en un dilema para el PL. Para atraer los votos femeninos, el partido sabe que es preciso que Michelle hable con las mujeres, como también con los evangélicos, con quienes ella comparte la fe religiosa.

Unas horas más tarde, el candidato presidencial Flavio volvió a publicar un mensaje en las redes sociales. Esta vez fue para pedir disculpas y decir que su intención no era ofender a su madrastra. Seguramente su padre, el ex mandatario, le avisó sobre el efecto dañino que podría acarrear la pelea pública entre los dos miembros políticos del grupo familiar. Vale señalar que Jair Bolsonaro permanece preso, en condiciones domiciliarias, lo cual no le permite realizar actividades políticas explícitas.

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De hecho, ese criterio valió también para Michelle, que hoy utilizó las redes sociales para calmar las repercusiones de la polémica pública. En un nuevo comunicado, afirmó que no guarda rencor por lo sucedido e, incluso, negó que existan disputas internas dentro del grupo. “Para que quede claro: no estoy enojada con nadie. Simplemente aclaré una situación que estaba siendo mal interpretada”, posteó. Al mismo tiempo, probó su adhesión a la unidad entre los aliados; e indicó que el grupo tendrá que centrarse en las maniobras políticas de cara a las próximas elecciones. «Trabajaremos todos juntos para derrotar al mal gobierno actual. No hay luchas ni competencia», declaró.