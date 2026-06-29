Alerta por frío polar: rige un pronóstico de heladas generalizadas y probabilidad de nieve en Buenos Aires

El invierno de 2026 consolida su rigor en la Argentina con el ingreso de una nueva masa de aire polar que provocará heladas extendidas y temperaturas extremadamente bajas a partir de este lunes, dando inicio a julio con un panorama de frío extremo sin tregua en gran parte del país.

De acuerdo con un informe de Meteored al que accedió Perfil, el fenómeno se extenderá por al menos cinco jornadas consecutivas y alcanzará su pico de intensidad hacia mediados de la semana, afectando tanto a las zonas rurales como a los principales centros urbanos del territorio nacional.

Adiós a Ernestina Pais: este mediodía fue sepultada en el Cementerio de la Chacarita

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La irrupción de este frente gélido se produce tras un fin de semana marcado por la inestabilidad en varias regiones, incluyendo lluvias aisladas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y temporales con fuertes ráfagas de viento en el sector sur y sudoeste de la Patagonia.

El reporte elaborado por el meteorólogo Mauricio Saldivar para el citado portal especializado advierte que el modelo de predicción meteorológica ECMWF anticipa registros térmicos marcadamente anómalos, ubicándose en algunas regiones hasta 10 °C por debajo de los promedios normales para esta época del año.

Las proyecciones indican que el enfriamiento nocturno se agudizará a partir de este lunes, generando heladas de variada intensidad en la región pampeana y Cuyo, donde las marcas bajo cero dominarán las madrugadas y las máximas difícilmente superarán los 14 °C.

Ingreso de una nueva masa de aire polar

En las áreas rurales expuestas el impacto del descenso térmico será sensiblemente mayor que en los aglomerados urbanos, un factor que es seguido con atención por el sector agrícola debido a las complicaciones previas acumuladas en la región núcleo.

El pico del frío polar y la probabilidad de nieve

Las jornadas del miércoles 1 y el jueves 2 de julio concentrarán los momentos más críticos de este evento meteorológico masivo, perfilándose el jueves como uno de los días más fríos de todo el año 2026 a nivel general.

Para esa jornada se prevén temperaturas mínimas cercanas a los -2 °C en sectores de La Pampa y el norte patagónico, mientras que en provincias centrales como Córdoba y San Juan los termómetros se ubicarán en torno a -1 °C.

La NASA proyecta hundir la Estación Espacial Internacional en el Pacífico y genera fuertes críticas ambientales

La Ciudad de Buenos Aires y Rosario experimentarán mínimas estimadas en 2 °C, un escenario que vendrá acompañado de una persistente circulación de aire seco que agravará la sensación de frío durante las primeras horas del día.

El fenómeno posee dimensiones continentales y se extenderá con fuerza hacia el norte del país, proyectando mínimas de 2 °C en Salta y 7 °C en Tucumán, además de trasladar anomalías térmicas hacia Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil.

La gran particularidad de este pulso polar radica en el aumento de las probabilidades de nevadas generalizadas en todo el oeste argentino, abarcando desde Ushuaia hasta las zonas de alta montaña del Noroeste Argentino (NOA).

Juan Gil Navarro: “Vivimos tiempos muy estúpidos y violentos”

Asimismo, el pronóstico de Meteored destaca la posibilidad de que ocurran nevadas débiles en el sudeste de la provincia de Buenos Aires entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, en sintonía con la potencia de la masa de aire polar.

Por el lado del sector agropecuario, los analistas señalan que la llegada de este aire seco y estable podría favorecer la transitabilidad de los campos, los cuales arrastran serios retrasos en la siembra de trigo debido al anegamiento previo de los suelos.

Los modelos de previsión sugieren que estas condiciones extremas se mantendrán firmes al menos hasta el viernes 3 de julio, momento a partir del cual se anticipa una paulatina normalización de las temperaturas de cara al fin de semana posterior.