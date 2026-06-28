La NASA proyecta hundir la Estación Espacial Internacional en el Pacífico y genera fuertes críticas ambientales

La NASA y sus socios internacionales definieron el cronograma definitivo para concluir la misión de la Estación Espacial Internacional (ISS), proyectando su retiro de órbita entre finales de 2030 y comienzos de 2031. La maniobra, diseñada para garantizar un reingreso controlado, dirigirá la estructura hacia el Punto Nemo, una de las zonas más remotas del océano Pacífico. Sin embargo, la estrategia generó un intenso debate entre científicos, ambientalistas y expertos en derecho internacional, quienes advierten sobre consecuencias ecológicas imprevistas.

El procedimiento logístico se ejecutará en varias etapas consecutivas a partir de 2028. La estación, cuya extensión equivale aproximadamente a la de un campo de fútbol, comenzará a perder altura de manera gradual debido a la fricción atmosférica y a maniobras comandadas por el segmento ruso. Hacia 2029, entrará en funciones un Vehículo de Desorbitación Estadounidense (USDV) desarrollado por SpaceX, equipado con 46 propulsores Draco, encargado de guiar el impacto final.

La NASA mostró una impactante imagen nocturna de Buenos Aires tomada desde la Estación Espacial Internacional

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La mayor preocupación ante la posible hundición de la estación

La principal preocupación radica en la falta de antecedentes sobre la desorbitación de una infraestructura de semejante envergadura. Organizaciones como la Ocean Foundation señalaron que existen demasiadas incógnitas respecto a los materiales que lograrán sobrevivir al intenso calor del reingreso atmosférico. El presidente de la entidad, Mark Spalding, advirtió que los componentes más resistentes terminarán depositados en el fondo marino, alterando potencialmente el entorno.

Ante este panorama, las asociaciones ambientales exigen la realización de estudios de impacto exhaustivos y la difusión pública del inventario de materiales que afectarán las aguas. La crítica apunta a que, si bien la desintegración parcial reducirá el volumen de los fragmentos, el volumen restante representa un riesgo indeterminado para la conservación de la biodiversidad marina en alta mar.

A la controversia ecológica se suma un complejo vacío jurídico advertido por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO). Los especialistas señalan que la legislación internacional vigente presenta limitaciones severas al momento de regular la caída de residuos tecnológicos en aguas internacionales, un escenario que diluye las obligaciones de remediación.

La estación, cuya extensión equivale aproximadamente a la de un campo de fútbol, comenzará a perder altura de manera gradual debido a la fricción atmosférica y a maniobras comandadas por el segmento ruso.

Conforme a los datos publicados por las entidades auditoras, el Convenio sobre Responsabilidad Espacial de 1972 estipula compensaciones económicas por daños materiales dentro del territorio de los Estados soberanos, pero no establece mecanismos claros cuando los impactos ocurren en zonas de alta mar, fuera de las jurisdicciones nacionales.

Esta laxitud regulatoria permite que las agencias gubernamentales dirijan los restos espaciales hacia áreas oceánicas deshabitadas sin la obligación de asumir tareas de limpieza o restauración ambiental. Por tal motivo, el caso de la ISS podría actuar como un catalizador para adecuar el marco normativo global sobre la basura espacial.

Organizaciones exigen aplicar convenios marinos ante la falta de certezas científicas

Diversas organizaciones internacionales solicitaron formalmente que la operación de la NASA sea evaluada bajo los lineamientos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Protocolo de Londres de 1996. Asimismo, reclaman la aplicación del reciente Acuerdo BBNJ, que exige estudios ambientales específicos en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales ante dudas científicas.

Por su parte, la NASA defendió la gestión del proyecto argumentando que la ISS constituye uno de los logros científicos más importantes de la historia moderna. Durante sus casi tres décadas de actividad operativa, más de 265 astronautas de una veintena de países habitaron sus instalaciones, impulsando avances clave en medicina, biología y física.

El telescopio James Webb de la NASA captó cómo un exoplaneta es "asado" por su propia estrella

La jubilación de la estación abrirá camino a una nueva generación de plataformas orbitales comerciales. No obstante, informes complementarios advierten que la transición presenta riesgos de continuidad, contemplando la posibilidad de enfrentar un período prolongado sin presencia humana permanente en la órbita terrestre baja.

El desenlace de la maniobra sobre el océano Pacífico marcará un precedente histórico en la gestión de residuos tecnológicos extraatmosféricos. La resolución de este conflicto técnico y legal determinará las pautas futuras para compatibilizar el avance de la exploración espacial con la preservación de los ecosistemas globales.

API / EM