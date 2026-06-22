La sonda Voyager 1 de la NASA cumplirá un día de luz de distancia con la Tierra, 25.900 millones de kilómetros en 2026

La histórica misión Voyager 1 está a punto de alcanzar un nuevo hito en la exploración espacial. El 18 de noviembre de 2026, la nave de la NASA llegará a una distancia aproximada de 25.900 millones de kilómetros de la Tierra, equivalente a un día luz, una marca que ilustra la inmensidad del espacio y el extraordinario recorrido de la sonda más lejana jamás construida por la humanidad.

Aunque muchas personas están familiarizadas con expresiones como "año luz", los astrónomos también utilizan otras unidades derivadas de la velocidad de la luz para describir enormes distancias en el universo.

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La exdirectora asistente de Comunicación Científica del Centro Espacial Goddard (CVEG) de la NASA, Michelle Thaller, señaló que “las unidades como el minuto luz, la hora luz o el día luz ayudan a comprender cuánto tarda realmente la información en viajar por el espacio. Cuando hablamos con una nave tan distante, no existe comunicación instantánea”.

Sonda Voyager 1 de la NASA

La astrónoma Thaller del CVEG de la agencia espacial estadounidense explicó que “alcanzar un día luz significa que cualquier orden enviada desde la Tierra tardará un día completo en llegar a la nave y otro día adicional para recibir una eventual respuesta”.

Pese a llevar casi cinco décadas funcionando en condiciones extremas, la nave no tripulada continúa enviando información científica desde el espacio interestelar a través de un grupo ínfimo de instrumentos que aún permanecen operativos.

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Cuando los ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA envíen la instrucción a la Voyager 1 una vez alcanzado el hito espacial, deberán esperar aproximadamente 48 horas para comprobar el resultado: un día para que la orden llegue a la nave y otro para que la confirmación regrese a la Tierra.

La Voyager 1 viaja actualmente a unos 61.000 kilómetros por hora respecto del Sol. Aunque esa velocidad resulta extraordinaria para una nave espacial, representa apenas una fracción ínfima de la velocidad de la luz, motivo por el cual la distancia que la separa de la Tierra continúa incrementándose año tras año.

Qué es el día luz, según lo especialistas

Un día luz representa la distancia que recorre la luz en un período de 24 horas, equivalente aproximadamente a 25.900 millones de kilómetros.

La señal de radio que transmite la Voyager 1 tarda cerca de 24 horas en recorrer la distancia hasta la Tierra, incluso viajando a la velocidad de la luz, unos 299.792 kilómetros por segundo. Ese tiempo de propagación es precisamente el que define el concepto de “un día luz".

Sonda Voyager 1 de la NASA

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El astrónomo planetario de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), James O'Donoghue, formuló quer “utilizar kilómetros para describir distancias tan enormes deja de ser intuitivo. Expresarlas en tiempo permite visualizar inmediatamente cuánto demora la luz, y cualquier señal de radio, en recorrer ese trayecto”.

Como la luz es lo más rápido que existe en el universo conocido, esta unidad permite dimensionar escalas imposibles de imaginar mediante kilómetros convencionales.

PM / EM