“Cementerio lunar”: restos de más de 70 naves espaciales yacen en su superficie, según la Oficina de Historia de la NASA

La Luna no solo conserva las huellas de los astronautas que la visitaron durante las misiones Apolo. También se ha convertido, con el paso de las décadas, en una especie de “cementerio” donde permanecen fragmentos dispersos de decenas de sondas y módulos de aterrizaje. De acuerdo con datos recabados por la Oficina de Historia de la NASA, restos de más de 7o naves espaciales yacen sobre su superficie luego de impactos deliberados o accidentes ocurridos durante misiones de exploración.

Entre los elementos más emblemáticos se encuentran las etapas de descenso de los módulos lunares de las misiones Apolo 11, 12, 14, 15, 16 y 17, que continúan en los sitios donde alunizaron los astronautas estadounidenses entre 1969 y 1972.

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El satélite natural carece prácticamente de atmósfera, por lo que la basura espacial se encuentra intacta hace décadas, conservadas en un entorno extremadamente estable.

“Cementerio lunar”: restos de más de 70 naves espaciales yacen en su superficie

Según los registros históricos de la NASA, la acumulación de objetos espaciales o actualmente denominado como “cementerio lunar” comenzó a principios de 1960 con el impacto o aterrizaje de las primeras sondas automáticas y posteriormente los módulos lunares del programa Apolo.

El historiador y jefe interino de la Oficina de Historia de la NASA, Brian Odom, destacó que “los artefactos de la exploración espacial cuentan la historia de cómo la humanidad llegó por primera vez a otro mundo” y se refirió a los residuos espaciales como “testimonios físicos de uno de los mayores logros tecnológicos de nuestra especie”.

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“Cementerio lunar”: un legado de más de seis décadas de exploración espacial

Los especialistas consideran que estos restos constituyen un registro histórico único de la exploración espacial humana y representan una especie de museo al aire libre distribuido a lo largo de miles de kilómetros de la superficie lunar.

Debido a que el “cementerio lunar” está conformado por remanentes de módulos norteamericanos lanzados por los programas históricos Ranger, Surveyor, Lunar Orbiter y Apolo de la NASA.

"Cementerio lunar"

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Así como, también, sondas soviéticas del programa Luna y vehículos enviados más recientemente por agencias espaciales de China, India, Japón y empresas privadas.

Este escenario plantea un desafío inédito: cómo compatibilizar la exploración futura con la conservación de los objetos que ya forman parte de la historia de la conquista espacial.

A medida que nuevas misiones comerciales y gubernamentales se preparan para regresar a la Luna, surge también el debate sobre cómo proteger estos vestigios de la exploración espacial.

PM