El próximo 12 de agosto se producirá un nuevo eclipse solar, un evento en el que la Luna pasa entre el Sol y la Tierra y proyecta su sombra sobre el planeta. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó los puntos en los que se podrá observar nítidamente este fenómeno.

El próximo eclipse será total, lo que implica que la Luna cubrirá al Sol completamente por unos minutos. Aunque el evento completo tendrá una duración de 4 horas y 24 minutos, la fase de oscuridad total solo durará entre 1 y 2 minutos y 20 segundos, dependiendo de la zona en donde se visibiliza.

Eclipse solar total 2026: cuándo ocurrirá, dónde podrá verse y por qué será uno de los eventos astronómicos del año

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Eclipse solar 2026: ¿podrá verse en Argentina?

Según la NASA, el eclipse solar no podrá observarse desde Argentina. Esto se debe a que la trayectoria de la sombra lunar, que define el área donde el Sol quedará cubierto totalmente, se limitará únicamente al Hemisferio Norte, por lo que Sudamérica estará fuera del alcance visual del evento astronómico.

Según la NASA, el Eclipse Solar no podrá observarse desde Argentina.

Por otro lado, los territorios que sí podrán disfrutar del eclipse son Groenlandia, Islandia, España, Rusia y parte de Portugal. La franja de zonas en las que habrá oscuridad total incluye Reikiavik, Nuuk, Oviedo, Bilbao y La Coruña. Asimismo, se podrá observar un eclipse parcial en Europa, África, Norteamérica, el Océano Atlántico, el Ártico y el Pacífico.

Cómo observar correctamente un eclipse

Para poder observar un eclipse sin arriesgar la vista, los expertos aconsejan utilizar lentes certificados para eclipses o filtros solares especiales, ya que los lentes de sol comunes, radiografías, vidrios ahumados o cámaras sin filtro no protegen los ojos.

Es fundamental proteger los ojos al mirar un eclipse debido a que la radiación solar puede causar daños permanentes a la vista. El único momento en el que se puede observar sin protección es en la oscuridad total, es decir, cuando el Sol está completamente cubierto.

Eclipse solar total: los tres fenómenos que se podrán observar en los instantes previos y posteriores el próximo 12 de agosto

Cuáles son los próximos eclipses

Después del eclipse del 12 de agosto, el próximo evento astronómico será el eclipse lunar parcial del 27 y 28 de agosto, que se podrá observar en América, Europa, África y Asia Occidental. Luego, habrá un eclipse solar anular que llegará el 6 de febrero de 2027 y se verá en regiones de Sudamérica y África.

Es fundamental proteger los ojos al mirar un eclipse debido a que la radiación solar puede causar daños permanentes a la vista.

El 20 de febrero de ese mismo año, se producirá un eclipse lunar penumbral que será visible en América, Europa, África, Asia, Australia y Antártida. Finalmente, el 2 de agosto de 2027 llegará un eclipse solar total que durará más de 6 minutos y será el más largo del último siglo. Este se visualizará en el sur de España, el norte de África, Arabia Saudita y Yemen.

JSM