La NASA mostró una impactante imagen nocturna de Buenos Aires tomada desde la Estación Espacial Internacional

La NASA volvió a poner los ojos sobre la Argentina. A través de una publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram hace aproximadamente 16 horas, la agencia espacial estadounidense difundió una impactante fotografía nocturna de la Ciudad de Buenos Aires tomada desde la Estación Espacial Internacional (ISS), una imagen que permite apreciar la magnitud de la mancha urbana y el característico resplandor de la capital argentina durante la noche.

La fotografía fue captada el 20 de mayo de 2025 por un astronauta de la Expedición 73 mientras orbitaba la Tierra a bordo de la ISS. En la imagen se observa una extensa red de luces blancas, amarillas y anaranjadas que dibujan el entramado de calles, avenidas y zonas urbanizadas de Buenos Aires y parte de su área metropolitana.

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Según describió la propia NASA, las áreas más luminosas se concentran en el centro de la ciudad y hacia la zona norte, mientras que los sectores periféricos presentan una menor densidad de iluminación. También se distinguen regiones más oscuras que contrastan con los núcleos urbanos altamente iluminados.

La publicación fue acompañada por una frase que resume el espíritu de la imagen: “La ciudad de Buenos Aires no duerme”. El mensaje destaca cómo la iluminación artificial permite observar desde el espacio la intensa actividad de una de las áreas metropolitanas más pobladas de América Latina.

Además de compartir la fotografía, la NASA aprovechó la ocasión para recordar el papel fundamental que desempeña la Estación Espacial Internacional, que desde hace un cuarto de siglo funciona como un laboratorio científico en órbita. La agencia señaló que la ISS ha sido durante 25 años el hogar de tripulaciones internacionales dedicadas a la investigación y al desarrollo tecnológico.

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La publicación forma parte de una serie de contenidos conmemorativos por los 25 años de operaciones continuas de la Estación Espacial Internacional, un proyecto desarrollado en conjunto por agencias espaciales de distintos países. Desde noviembre de 2000, la estación mantiene una presencia humana permanente en el espacio.

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A lo largo de estas décadas, miles de experimentos científicos se realizaron en condiciones de microgravedad, un entorno imposible de reproducir de manera sostenida en la Tierra. Los estudios abarcan áreas tan diversas como medicina, biología, física, agricultura, materiales avanzados y tecnología espacial.

La NASA destacó que muchas de estas investigaciones permitieron avanzar en el conocimiento sobre el comportamiento del cuerpo humano en el espacio, desarrollar nuevas tecnologías y mejorar aplicaciones utilizadas cotidianamente en la Tierra. Los resultados también son considerados fundamentales para futuras misiones de exploración hacia la Luna y Marte.

Las fotografías nocturnas de ciudades tomadas desde la ISS poseen un importante valor científico. Los especialistas las utilizan para analizar fenómenos relacionados con la contaminación lumínica, el crecimiento urbano, el consumo energético y los cambios en la ocupación del territorio. Al mismo tiempo, estas imágenes ofrecen una perspectiva única de cómo se distribuye la actividad humana sobre la superficie terrestre.

En el caso de Buenos Aires, la imagen refleja la enorme concentración poblacional de una región metropolitana que reúne a millones de habitantes y que constituye uno de los principales centros económicos, culturales y políticos de América del Sur. Vista desde más de 400 kilómetros de altura, la ciudad aparece como una extensa constelación artificial que ilumina la oscuridad de la noche.

PM/fl