Cuál será el día más frío de la semana en el AMBA con 2°C de mínima, según el Servicio Meteorológico Nacional

El AMBA transitará una semana marcada por el ingreso de una masa de aire polar que mantendrá las temperaturas en valores invernales y provocará mañanas muy frías. Este lunes 29 de junio será una de las jornadas más frías con una temperatura mínima de 2°C y una máxima que alcanzará apenas los 9 grados centígrados, según lo índica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), producto del ingreso continuo de aire antártico durante los últimos días.

A partir del martes comenzará un lento ascenso térmico, aunque el ambiente continuará siendo muy frío durante las mañanas. Recién cerca del fin de semana las máximas volverían a ubicarse por encima de los 15°C.

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Las primeras horas de cada jornada presentarán condiciones propicias para la formación de heladas en sectores del conurbano bonaerense y áreas rurales cercanas. Los meteorólogos advierten que las bajas temperaturas estarán acompañadas por vientos moderados del sector sur y sudoeste.

El especialista del Servicio Meteorológico Nacional José Luis Stella detalló que “la persistencia del sistema de alta presión favorece cielos despejados durante la noche, permitiendo una intensa pérdida de calor desde la superficie y potenciando las bajas temperaturas al amanecer”.

Masa de aire polar: cómo seguirá el tiempo durante la semana

Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones previstas para el AMBA son:

- Lunes: mínima de 2°C y máxima de 9°C.

- Martes: mínima de 4°C y máxima de 12°C.

- Miércoles: mínima de 6°C y máxima de 14°C.

- Jueves: mínima de 8°C y máxima de 15°C.

- Viernes: mínima de 9°C y máxima de 16°C.

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El SMN continuará actualizando diariamente el pronóstico y las eventuales alertas meteorológicas, ya que la evolución de la masa de aire polar determinará la intensidad del frío durante el resto de la semana.

Pronóstico extendido en el AMBA

En relación con ello, la exdirectora del Servicio Meteorológico Nacional, Celeste Saulo, señaló que “los eventos de aire polar forman parte de la variabilidad natural del clima, aunque en un contexto de cambio climático aumenta la frecuencia de fenómenos extremos, tanto de calor como de frío”.

Qué se considera una ola polar

El Servicio Meteorológico Nacional define una ola polar como un período de al menos tres días consecutivos en el que tanto las temperaturas máximas como las mínimas permanecen por debajo de determinados umbrales estadísticos propios de cada localidad.

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La comunicadora del SMN Cindy Fernández precisó que este tipo de episodios se produce cuando “una masa de aire de origen polar avanza desde el sur del continente y desplaza al aire más templado, provocando un descenso marcado de las temperaturas durante varios días consecutivos”.

Es decir, una ola polar no depende únicamente de registrar temperaturas muy bajas, sino de que esas condiciones se sostengan durante varios días seguidos.