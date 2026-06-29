El Área Metropolitana de Buenos Aires ingresa formalmente en un período de marcas térmicas críticas tras la inestabilidad del fin de semana. El ingreso de una masa de aire de origen polar desde el cuadrante sur reconfigura el escenario meteorológico para el comienzo de la jornada laboral.

El cambio de circulación atmosférica limpia el cielo de forma progresiva, dejando atrás las precipitaciones aisladas, pero activa un marcado descenso en los registros térmicos. Las primeras horas de la mañana registrarán valores de un dígito en toda el área urbana.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy lunes 29 de junio

La temperatura mínima oficial se ubicará en los 2°C dentro del tejido de la Capital Federal. La combinación de vientos del sector sudoeste y la baja radiación solar generará condiciones de frío extremo durante las primeras horas de la jornada.

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Clima lunes 29 de junio

En la periferia de la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente en los cordones del conurbano sur y oeste del AMBA, los registros en estaciones meteorológicas de superficie perforarán los cero grados centígrados, facilitando el desarrollo de heladas localizadas.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado, permitiendo una moderada presencia del sol hacia el mediodía. No obstante, la temperatura máxima oficial apenas escalará hasta los 14°C en las horas de mayor insolación.

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Los parámetros de humedad relativa promediarán el 67% con una visibilidad horizontal óptima, descartándose bancos de niebla densa. La intensidad del viento del sudoeste oscilará de forma leve entre los 0 y 12 kilómetros por hora, mitigando la probabilidad de ráfagas severas pero acentuando la sensación de enfriamiento ambiental hacia la tarde-noche.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana del organismo oficial mantiene bajo alerta amarilla por vientos de importante intensidad a los sectores costeros y de meseta de la Patagonia. La advertencia meteorológica incluye de forma estricta a la provincia de Santa Cruz y al territorio insular de Tierra del Fuego.

Se esperan corrientes persistentes del sector oeste con intensidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora. Las ráfagas máximas asociadas a este sistema de baja presión podrían alcanzar puntualmente los 90 kilómetros por hora, produciendo reducciones de visibilidad por voladura de polvo en las rutas provinciales.

Los registros en estaciones meteorológicas de superficie perforarán los cero grados centígrados

En paralelo, remanentes de alerta amarilla por frío extremo continúan vigentes para sectores del norte de Entre Ríos, el centro de San Luis, el noroeste de Córdoba y la región sur de San Juan, donde el núcleo frío mantendrá marcas significativamente inferiores a los promedios climatológicos de la época.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

El análisis del pronóstico extendido del organismo técnico descarta de manera rotunda la probabilidad de lluvias significativas para el resto del período laboral en la región central del territorio nacional. La atmósfera mantendrá su perfil seco y estable por la consolidación de un sistema de alta presión.

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Para el día martes 30 de junio, el núcleo del sistema anticiclónico mantendrá las mañanas frías y las tardes frescas en el eje suburbano. Los modelos globales anticipan una mínima de 3°C y una máxima de 14°C, con viento rotando de forma tenue hacia el sector noreste.

Hacia la segunda mitad de la semana laboral, el ligero cambio en la dirección de los vientos de superficie aportará una masa de aire con mayor contenido de humedad. Esta rotación atenuará levemente el rigor de las mínimas, estabilizándolas en los 5°C, mientras que las máximas continuarán contenidas por debajo de los 15°C bajo un cielo mayormente algo nublado.