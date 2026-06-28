Pronóstico: posibles lluvias este domingo en AMBA y catorce provincias bajo alerta por el clima

Este domingo 28 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia que podrían producirse lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), al tiempo que el informe incluyó alertas amarillas para catorce provincias por fenómenos que incluyen frío extremo, tormentas y fuertes vientos.

Tras el reciente paso de una ola polar en la región central, la atmósfera presentará una marcada inestabilidad provocada por el ingreso de un nuevo frente de aire frío que afectará el norte, centro y sur de la Argentina durante el cierre del fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico oficial para la jornada de hoy, la mañana en el AMBA comenzará con precipitaciones aisladas que luego se transformarán en chaparrones hacia la tarde, con una probabilidad de ocurrencia de entre el 10% y el 40%. La temperatura oscilará entre una mínima de 8 grados y una máxima de 13.

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Hacia el final del día las condiciones tenderán a mejorar con cielo algo nublado, preparando el terreno para un lunes donde el termómetro sufrirá una fuerte baja, situándose en una mínima de 3 grados y una máxima de apenas 14 grados. Para el resto de la semana se espera estabilidad, aunque el frío persistirá con máximas que no superarán los 15 grados.

Alerta por frío extremo: cuáles son las provincias afectadas y qué precauciones tomar

El SMN reactivó la alerta por frío extremo para el norte de Entre Ríos, el centro y parte del norte de San Luis, el noroeste de Córdoba y el sur de San Juan. En estas regiones se registrarán temperaturas inusualmente bajas que representan un riesgo directo para la salud de la población expuesta.

Para minimizar el impacto, los especialistas recomendaron:

- Evitar la exposición prolongada al aire libre y abrigarse con varias capas de ropa liviana.

- Generar calor corporal mediante el movimiento constante (caminar, moverse regularmente).

- Mantener los ambientes calefaccionados de forma segura y evitar cambios bruscos de temperatura.

- Consumir abundante líquido y evitar las bebidas alcohólicas, ya que aumentan el riesgo de hipotermia.

- No automedicarse ante síntomas gripales o respiratorios y consultar al médico, manteniendo al día la medicación recetada.

- No fumar en espacios cerrados para no agravar afecciones respiratorias, prestando especial atención a los grupos vulnerables: niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Tormentas y vientos intensos: las diez regiones bajo advertencia climática

El mapa de alertas amarillas del organismo meteorológico se extiende a otras diez zonas del territorio nacional debido a condiciones severas de viento y lluvia. Por un lado, la provincia de Misiones, el noreste de Corrientes, y el sector este de Chaco y de Formosa se verán afectados por tormentas que podrían incluir ráfagas, actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Ante esto, se aconseja suspender actividades al aire libre y resguardarse en lugares seguros.

Por otro lado, el sur de Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas Malvinas estarán bajo alerta por vientos intensos que podrían provocar la reducción de la visibilidad y voladura de objetos.

Las autoridades locales solicitaron a los residentes asegurar estructuras, techos y ventanas, evitar circular por áreas arboladas o con tendido eléctrico vulnerable, no refugiarse debajo de árboles ni tocar cables caídos, y extremar las precauciones al conducir en ruta, manteniéndose informados por los canales oficiales.

Alerta de la OMS por Ola de Calor en Europa

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo que desde el 21 de junio se han registrado más de 1.300 muertes adicionales en Europa atribuibles a la ola de calor sin precedentes que azota gran parte del continente.

El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió a través de la plataforma X que en este momento 150 millones de personas viven bajo un calor extremo, lo que ha provocado el cierre de escuelas y el colapso de las redes eléctricas, además de los cientos de fallecimientos confirmados por las altas temperaturas.

MEG