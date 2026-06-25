La Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesan este jueves 25 de junio condiciones de marcada estabilidad atmosférica, caracterizadas por el aire frío predominante y la ausencia total de precipitaciones en todo el conurbano bonaerense.

De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un sistema de alta presión regula las variables de la región central del país, lo que mantendrá las condiciones estables pero con un ambiente netamente invernal durante toda la jornada.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy jueves 25 de junio

Para la mañana de este jueves, la capital presenta un cielo mayormente cubierto con una temperatura mínima de 6°C, acompañada de vientos leves del sector noroeste que circulan a velocidades de entre 12 y 17 kilómetros por hora, manteniendo la humedad relativa en un promedio del 73%.

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Clima jueves 25 de junio

Hacia la tarde, las previsiones meteorológicas indican que la temperatura máxima alcanzará los 12°C, bajo un cielo parcialmente nublado y con una rotación de vientos hacia el sector oeste y sudoeste, cuya intensidad se mantendrá moderada sin probabilidad de ráfagas severas en el entorno urbano.

En las distintas zonas del Gran Buenos Aires se registrarán amplitudes térmicas sutilmente más bajas. Localidades como Moreno y el oeste del conurbano reportan una mínima de 5°C y máximas idénticas a la Capital, mientras que en los distritos costeros del sur, como La Plata, el termómetro se moverá entre los 5°C y los 11°C con una visibilidad que se mantendrá óptima durante el resto del día.

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Durante la noche, el ambiente se tornará más frío con un descenso de la marca térmica que se ubicará en torno a los 8°C, consolidando la persistencia de aire polar pero sin el desarrollo de eventos de inestabilidad ni lloviznas en la región periférica.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El panorama nacional muestra una fuerte disparidad climática debido a la vigencia del Sistema de Alerta Temprana (SAT) para el extremo sur, donde el ingreso de un frente frío genera fenómenos de intensidad en la cordillera. El organismo oficial emitió una alerta amarilla por nevadas que afectará de forma directa a las provincias de Neuquén y Río Negro, con particular incidencia en la zona del Parque Nacional Nahuel Huapi y la alta montaña.

Condiciones de marcada estabilidad atmosférica, caracterizadas por el aire frío predominante

El reporte técnico advierte que el área registrará nevadas persistentes de variada intensidad con valores de nieve acumulada que se ubicarán entre los 10 y 30 centímetros, pudiendo ser superados de manera localizada, mientras que en los sectores de meseta baja se prevén lluvias y aguanieve mezclada.

En contraste, las provincias de la región central como San Luis y Córdoba operan bajo condiciones de buen tiempo y cielos despejados, con marcas térmicas máximas que ascenderán hasta los 16°C motorizadas por vientos leves del sector norte y noreste que garantizan estabilidad absoluta para el norte del país.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

El análisis de la tendencia para los próximos tres días anticipa la continuidad de las bajas temperaturas sobre el centro del territorio nacional. Hacia el viernes se consolidará la rotación del viento al sector sudoeste, lo que favorecerá el ingreso de una nueva masa de aire de origen polar que limitará el ascenso de las máximas.

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Durante el fin de semana se prevé que el cielo se mantenga con nubosidad variable en el área metropolitana, con registros mínimos que podrían perforar los 4°C en las áreas rurales de la provincia de Buenos Aires y un estancamiento de las temperaturas diurnas.

Los modelos meteorológicos a mediano plazo descartan precipitaciones significativas para el cierre de junio en la región núcleo, sosteniendo un patrón seco y frío alineado con los valores climatológicos normales para la actual estación invernal.