El nuevo vocero presidencial se presentará este viernes en Casa Rosada y ya tiene fecha para su primera conferencia de prensa

Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial, anunció que el viernes estará en Casa Rosada para hacer su presentación oficial en el cargo, y que el próximo martes 30 de junio, a las 11 horas, hará su primera conferencia de prensa, respondiendo preguntas a los periodistas acreditados.

En su cuenta de X, el funcionario dio toda la información al respecto: “Hoy la Cámara de Diputados de la Nación aceptó formalmente mi renuncia a la banca que ocupé en representación de La Pampa desde diciembre de 2025. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los ciudadanos pampeanos que depositaron su confianza en mí y me permitieron ser su voz en el Congreso más reformista de la historia. Mandato que ejercí con la misma convicción con la que abracé las ideas de la libertad durante toda mi vida académica y política”.

Y agregó: “El viernes a las 11 horas será mi presentación oficial en Casa Rosada, transmitida en vivo y abierta a la sala de periodistas. ⁠El próximo martes a las 11 horas encabezaré mi primera conferencia de prensa como Vocero Presidencial, y estaré disponible para responder las preguntas que tengan los periodistas acreditados con la transparencia, la información y el rigor técnico que el rol exige”.

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Chanta: ¿quién es Adrián Ravier?

Ravier cerró su extenso posteo escribiendo: “Recibo este desafío con humildad y plena consciencia de la responsabilidad institucional que conlleva. Los espero”.

En medio del escándalo por supuestas irregularidades patrimoniales que golpea a Manuel Adorni, jefe de Gabinete y afecta al oficialismo, el presidente Javier Milei decidió correr al expanelista de Baby Etchecopar de su función de vocería, donde había ganado popularidad por su enfrentamiento con los periodistas acreditados.

Esta decisión fue interpretada como un efecto de la crisis de Adorni, que hasta ahora no consiguió explicar el incremento de su patrimonio.

Adrián Ravier y Javier Milei

Quién reemplazará a Ravier en el Senado

Este miércoles 23 de junio, al comienzo de la sesión en la Cámara de Diputados, el pleno aceptó la renuncia del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, y le tomó juramento a su reemplazante, Martín Matzkin, quien ocupará la banca por La Libertad Avanza.

Javier Milei y Patricia Bullrich

Gracias a este cambio se potencia la posición de Patricia Bullrich, jefa de senadores de La Libertad Avanza, en el Congreso, porque el nuevo diputado nacional por la provincia de La Pampa forma parte de su armado político.

Javier Milei presentó a su nuevo vocero, atacó al periodismo, destrozó a la izquierda, se burló de Macri y habló de su reelección

“Felicitaciones, amigo Martín, va a ser un lujo compartir recinto con vos”, escribió en su cuenta oficial de X el diputado nacional libertario Damián Arabia, dándole la bienvenida oficialmente a Matzkin.